Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала в своём Telegram-канале уход из жизни нескольких деятелей культуры.

Яна Поплавская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Поплавская

Её внимание привлекла реакция на смерть певца Ярослава Евдокимова, исполнителя хита "Фантазёр". Поплавская напомнила, что о покойных принято говорить либо хорошо, либо правду.

По её словам, правда заключается в том, что Евдокимов "ненавидел Россию". Она привела в пример его поддержку Киева в 2014 году и резкие высказывания в адрес страны после начала СВО.

При этом актриса отметила, что певец активно разъезжал с концертами по России. По её мнению, ему нравились российские рубли, но не русские люди. Поплавская заключила, что теперь он оказался "в одном котле" с другими русофобами, назвав имена Римаса Туминаса и Юрия Бутусова. 

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. 

Яросла́в Алекса́ндрович Евдоки́мов (22 ноября 1946, Ровно — 22 августа 2025, Минск) — советский, белорусский и российский эстрадный певец (лирико-драматический баритон). 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
