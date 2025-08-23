Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли

Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала в своём Telegram-канале уход из жизни нескольких деятелей культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яна Поплавская

Её внимание привлекла реакция на смерть певца Ярослава Евдокимова, исполнителя хита "Фантазёр". Поплавская напомнила, что о покойных принято говорить либо хорошо, либо правду.

По её словам, правда заключается в том, что Евдокимов "ненавидел Россию". Она привела в пример его поддержку Киева в 2014 году и резкие высказывания в адрес страны после начала СВО.

При этом актриса отметила, что певец активно разъезжал с концертами по России. По её мнению, ему нравились российские рубли, но не русские люди. Поплавская заключила, что теперь он оказался "в одном котле" с другими русофобами, назвав имена Римаса Туминаса и Юрия Бутусова.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



Яросла́в Алекса́ндрович Евдоки́мов (22 ноября 1946, Ровно — 22 августа 2025, Минск) — советский, белорусский и российский эстрадный певец (лирико-драматический баритон).

