Рука отнималась: жена Цекало шокировала признанием о болезненных операциях

Дарина Эрвин, супруга известного продюсера Александра Цекало, впервые прокомментировала причины своего резкого похудения.
В интервью Marie Claire художница призналась, что серьёзные проблемы со здоровьем потребовали проведения нескольких операций за последний год. По словам Эрвин, чрезмерные нагрузки при работе над картинами привели к осложнениям с шейными позвонками и правой рукой.
Несмотря на сложности, жена Цекало сознательно избегала публичных обсуждений своего состояния. Она подчеркнула, что не хочет выбирать "путь жертвы" и создавать "драму с лайками" вокруг болезни.
Эрвин также отметила, что могла бы предотвратить слухи о использовании препаратов для лечения диабета, если бы сразу рассказала о реальных причинах похудения.
Художница, много лет проживающая в Лос-Анджелесе, описала себя как человека с сильным характером, предпочитающего действия публичным жалобам.
Несмотря на регулярную критику в Сети из-за внешности, Эрвин сохраняет уверенность в себе и продолжает заниматься живописью и кинокарьерой.
Алекса́ндр Евге́ньевич Цека́ло (укр. Олександр Євгенович Цекало; род. 22 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер.
