Рука отнималась: жена Цекало шокировала признанием о болезненных операциях

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин объяснила резкое похудение проблемами со здоровьем
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дарина Эрвин, супруга известного продюсера Александра Цекало, впервые прокомментировала причины своего резкого похудения.

Дарина Эрвин
Фото: instagram by личный аккаунт Дарины Эрвин в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дарина Эрвин

В интервью Marie Claire художница призналась, что серьёзные проблемы со здоровьем потребовали проведения нескольких операций за последний год. По словам Эрвин, чрезмерные нагрузки при работе над картинами привели к осложнениям с шейными позвонками и правой рукой.

Несмотря на сложности, жена Цекало сознательно избегала публичных обсуждений своего состояния. Она подчеркнула, что не хочет выбирать "путь жертвы" и создавать "драму с лайками" вокруг болезни.

Эрвин также отметила, что могла бы предотвратить слухи о использовании препаратов для лечения диабета, если бы сразу рассказала о реальных причинах похудения.

Художница, много лет проживающая в Лос-Анджелесе, описала себя как человека с сильным характером, предпочитающего действия публичным жалобам.

Несмотря на регулярную критику в Сети из-за внешности, Эрвин сохраняет уверенность в себе и продолжает заниматься живописью и кинокарьерой.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Цека́ло (укр. Олександр Євгенович Цекало; род. 22 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
