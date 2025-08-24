Рука отнималась: жена Цекало шокировала признанием о болезненных операциях

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин объяснила резкое похудение проблемами со здоровьем

Дарина Эрвин, супруга известного продюсера Александра Цекало, впервые прокомментировала причины своего резкого похудения.

В интервью Marie Claire художница призналась, что серьёзные проблемы со здоровьем потребовали проведения нескольких операций за последний год. По словам Эрвин, чрезмерные нагрузки при работе над картинами привели к осложнениям с шейными позвонками и правой рукой.

Несмотря на сложности, жена Цекало сознательно избегала публичных обсуждений своего состояния. Она подчеркнула, что не хочет выбирать "путь жертвы" и создавать "драму с лайками" вокруг болезни.

Эрвин также отметила, что могла бы предотвратить слухи о использовании препаратов для лечения диабета, если бы сразу рассказала о реальных причинах похудения.

Художница, много лет проживающая в Лос-Анджелесе, описала себя как человека с сильным характером, предпочитающего действия публичным жалобам.

Несмотря на регулярную критику в Сети из-за внешности, Эрвин сохраняет уверенность в себе и продолжает заниматься живописью и кинокарьерой.

