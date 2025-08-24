Был в ярости: принц Гарри взорвался из-за новой утечки после встречи с отцом

Новый виток конфликта: встреча принца Гарри и Карла III обернулась взаимными обвинениями

Шоу-бизнес Зарубежный

Попытка принца Гарри наладить отношения с королём Карлом III привела к новому витку конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принц Гарри

Как сообщает RadarOnline, частная встреча отца и сына в лондонском клубе стала достоянием общественности, что вызвало взаимные обвинения. Источники, близкие к Гарри, утверждают, что принц пришёл в ярость из-за публикации деталей встречи в Mail on Sunday.

Особое недовольство герцога Сассекского вызвало предположение королевского биографа Фила Дампьера о том, что утечка могла исходить от его команды.

Гарри неоднократно заявлял о желании примириться с семьёй, однако этот инцидент вновь обострил отношения. В своей книге "Запасной" принц ранее обвинял окружение королевы Камиллы в организации подобных утечек.

Встреча проходила в Королевской Лиге Заморских Стран, где советники расположились на открытой террасе, что сделало их заметными для публики. По британским законам о конфиденциальности, нахождение в общественном месте допускает возможность фотосъёмки без нарушения прав.

Гарри особенно болезненно отреагировал на инцидент, учитывая его неоднократные жалобы на утечки информации из дворца.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



Карл III (англ lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.

