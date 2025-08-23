Ты – сама радость: Хейли Бибер опубликовала снимки с сыном в честь его первого дня рождения

Ровно год спустя после рождения первенца Хейли Бибер опубликовала трогательные кадры с сыном Джеком Блюзом.
Модель, предпочитающая скрывать лицо ребёнка, поделилась редкими моментами нежности в Instagram*. Снимки сопровождались тёплой подписью: "1 год моему прекрасному мальчику. Ты — сама радость".
По информации источников, Хейли и Джастин Биберы рассматривают возможность рождения второго ребёнка. Ключевым условием модель назвала необходимость ухода от излишней публичности.
Биберы хотят насладиться следующей беременностью в более спокойной обстановке, оградившись от медийного внимания.
Напомним, что брак Джастина и Хейли Бибер был заключён в 2018 году после непродолжительной помолвки. Рождение Джека Блюза в августе 2024 года стало одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса. Слухи о беременности Хейли начались весной того же года, когда пара пропустила торжественный Met Gala.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.
