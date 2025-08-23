Я ей уроков не давал: Киркоров поражён, как дочь расправляется с хейтерами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филипп Киркоров выразил восхищение неожиданным талантом своей 13-летней дочери Аллы-Виктории.

Певец отметил, что она самостоятельно научилась эффектно отвечать на выпады хейтеров в соцсетях, хотя он никогда не учил её этому искусству.

"Она общается с поклонниками и хейтерами, и, кстати, очень умно общается. Молодец! Я ей уроков в этом не давал", — признался Киркоров для StarHit.

Певец подчеркнул, что Алла-Виктория переняла манеру общения просто наблюдая за ним. При этом дочь создаёт пародийный контент в том числе и на самого Киркорова, что только усиливает гордость отца за её творческие способности и умение постоять за себя в цифровом пространстве.

Что касается сына Мартина, то он, по словам певца, полностью погрузился в спортивные увлечения — баскетбол и футбол. Киркоров с гордостью отмечает, что сын уже стал "настоящим мужичком".

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

