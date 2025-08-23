Я ей уроков не давал: Киркоров поражён, как дочь расправляется с хейтерами

Киркоров восхитился умением дочери самостоятельно отвечать хейтерам

Филипп Киркоров выразил восхищение неожиданным талантом своей 13-летней дочери Аллы-Виктории.

Певец отметил, что она самостоятельно научилась эффектно отвечать на выпады хейтеров в соцсетях, хотя он никогда не учил её этому искусству.

"Она общается с поклонниками и хейтерами, и, кстати, очень умно общается. Молодец! Я ей уроков в этом не давал", — признался Киркоров для StarHit.

Певец подчеркнул, что Алла-Виктория переняла манеру общения просто наблюдая за ним. При этом дочь создаёт пародийный контент в том числе и на самого Киркорова, что только усиливает гордость отца за её творческие способности и умение постоять за себя в цифровом пространстве.

Что касается сына Мартина, то он, по словам певца, полностью погрузился в спортивные увлечения — баскетбол и футбол. Киркоров с гордостью отмечает, что сын уже стал "настоящим мужичком".

