Филипп Киркоров выразил восхищение неожиданным талантом своей 13-летней дочери Аллы-Виктории.
Певец отметил, что она самостоятельно научилась эффектно отвечать на выпады хейтеров в соцсетях, хотя он никогда не учил её этому искусству.
"Она общается с поклонниками и хейтерами, и, кстати, очень умно общается. Молодец! Я ей уроков в этом не давал", — признался Киркоров для StarHit.
Певец подчеркнул, что Алла-Виктория переняла манеру общения просто наблюдая за ним. При этом дочь создаёт пародийный контент в том числе и на самого Киркорова, что только усиливает гордость отца за её творческие способности и умение постоять за себя в цифровом пространстве.
Что касается сына Мартина, то он, по словам певца, полностью погрузился в спортивные увлечения — баскетбол и футбол. Киркоров с гордостью отмечает, что сын уже стал "настоящим мужичком".
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
На пляжах Гуардамар-дель-Сегура обнаружены ядовитые голубые драконы — миниатюрные моллюски с мощным ядом.