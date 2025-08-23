Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоопсихологи: кошка ест с пола из-за узкой миски, которая раздражает ее усы
Туристке грозит до трёх лет тюрьмы за оскорбление турецкого флага в Каппадокии
На смену утюгу пришли более быстрые и удобные отпариватели
Аномальное тепло спровоцировало нашествие блох в домах Великобритании: эксперты бьют тревогу
Bloomberg: администрация Трампа обсуждает получение США 10% акций Intel
Учёные Калифорнийского университета выровняли роговицу с помощью электрического тока
Лямбда-зонд и датчик детонации влияют на расход топлива и защиту двигателя
Специалисты: кошка подойдет занятым людям, а собака — активным и общительным
Клубничные маски — витаминный уход для кожи, который стоит попробовать этим летом

Как естественные роды лишили Арины зрения: шокирующая история семьи Алибасовых

Жена Бари Алибасова лишилась зрения после родов: врачи допустили роковую ошибку
0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жена Бари Алибасова-младшего Арина полностью лишилась зрения на один глаз после родов.

Зрение
Фото: ru.freepik.com by wirestock
Зрение

Как выяснилось, трагедия произошла из-за врачебной ошибки в частной клинике Нижнего Новгорода. Несмотря на противопоказания, медики разрешили женщине естественные роды, что привело к разрыву сетчатки.

Во время последующей операции врачи оставили в глазу силикон, что окончательно лишило женщину зрения на ранее здоровом глазу. Теперь Арина видит только одним глазом и нуждается в дополнительной операции по замене хрусталика.

В программе "Прямой эфир" Бари Алибасов-младший объяснил, что настаивал на естественных родах из-за личных убеждений. Однако эксперты в студии возложили ответственность на самого мужа, указав на его влияние на принятие медицинских решений.

Уточнения

Ба́ри Кари́мович Алиба́сов (каз. Бари́ (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібас, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Астрономы установили: наблюдатели Мин описали вспышку новой звезды
Наука и техника
Астрономы установили: наблюдатели Мин описали вспышку новой звезды Аудио 
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Последние материалы
Киркоров восхитился умением дочери самостоятельно отвечать хейтерам
BUND: в куриных яйцах обнаружены опасные химикаты
Правительство РФ закрепило за Роснефтью статус поставщика мазута для Приморья
Авиапасажирам на заметку: зачем бортпроводники дважды проверяют двери самолёта
Рецепт салата с помидорами и маринованным сладким перцем
OTA-обновления автомобилей несут риски для безопасности — мнение Арнульфа Тимеля
Перегруженные удлинители могут представлять серьёзную опасность возгорания
Inserm: телевизор в 2–5 лет замедляет развитие речи и моторику у детей
Кремы с аминокислотами: польза, действие и кому подходят
Певица Лариса Долина призналась, что панически боится высоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.