Как естественные роды лишили Арины зрения: шокирующая история семьи Алибасовых

Жена Бари Алибасова лишилась зрения после родов: врачи допустили роковую ошибку

Жена Бари Алибасова-младшего Арина полностью лишилась зрения на один глаз после родов.

Как выяснилось, трагедия произошла из-за врачебной ошибки в частной клинике Нижнего Новгорода. Несмотря на противопоказания, медики разрешили женщине естественные роды, что привело к разрыву сетчатки.

Во время последующей операции врачи оставили в глазу силикон, что окончательно лишило женщину зрения на ранее здоровом глазу. Теперь Арина видит только одним глазом и нуждается в дополнительной операции по замене хрусталика.

В программе "Прямой эфир" Бари Алибасов-младший объяснил, что настаивал на естественных родах из-за личных убеждений. Однако эксперты в студии возложили ответственность на самого мужа, указав на его влияние на принятие медицинских решений.

