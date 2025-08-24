Кудрявцева о вечеринке Тимати после родов: в каждой семье свои погремушки

Лера Кудрявцева неожиданно поддержала Тимати после скандала с вечеринкой

Телеведущая Лера Кудрявцева заняла неожиданную позицию относительно скандальной вечеринки Тимати в Турции, которая состоялась сразу после рождения дочери рэпера.

В своём комментарии для Super.ru она заявила: "В каждой семье свои погремушки. Кто как хочет, тот так и отмечает. Она в больнице лежит, он тусуется. Ну, нормально".

Напомним, что ситуация вызвала широкий общественный резонанс после того, как Тимати отправился отдыхать в Бодрум, оставив возлюбленную Валентину Иванову с новорождённой дочерью в Москве. Критика усилилась, когда в Сеть попали кадры с шумной вечеринки на яхте.

Сам рэпер отреагировал на недовольство резким заявлением в соцсетях, приняв на себя все обвинения. Общественное мнение разделилось: часть пользователей поддержала право артиста на отдых, другие сочли его поведение неприемлемым в такой ответственный семейный момент.

