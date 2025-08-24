Кудрявцева о вечеринке Тимати после родов: в каждой семье свои погремушки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева заняла неожиданную позицию относительно скандальной вечеринки Тимати в Турции, которая состоялась сразу после рождения дочери рэпера.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

В своём комментарии для Super.ru она заявила: "В каждой семье свои погремушки. Кто как хочет, тот так и отмечает. Она в больнице лежит, он тусуется. Ну, нормально".

Напомним, что ситуация вызвала широкий общественный резонанс после того, как Тимати отправился отдыхать в Бодрум, оставив возлюбленную Валентину Иванову с новорождённой дочерью в Москве. Критика усилилась, когда в Сеть попали кадры с шумной вечеринки на яхте.

Сам рэпер отреагировал на недовольство резким заявлением в соцсетях, приняв на себя все обвинения. Общественное мнение разделилось: часть пользователей поддержала право артиста на отдых, другие сочли его поведение неприемлемым в такой ответственный семейный момент. 

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
