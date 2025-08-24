Вернулась навсегда: звезда Игры престолов раскрыла главную причину расставания с Америкой

Софи Тёрнер объяснила отказ от переезда в США после развода с Джо Джонасом

Британская актриса Софи Тёрнер приняла окончательное решение не возвращаться в США после завершения брака с Джо Джонасом.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Софи Тернер

В интервью E! News звезда объяснила, что жизнь за океаном помогла ей осознать ценность семейных связей и дружеской поддержки, которые остались в родной Англии.

Развод знаменитостей, оформленный в сентябре 2023 года, сопровождался сложным процессом определения опеки над пятилетней дочерью Уилл и трёхлетней Дельфиной.

Несмотря на достигнутое в октябре соглашение, Тёрнер выразила сожаление о возникших разногласиях, признав детей главной пострадавшей стороной.

По текущей договорённости дети проживают попеременно в Великобритании и США. Актриса подчеркнула, что Джонас остаётся прекрасным отцом, и выразила уверенность в их способности сохранить эффективное со-родительство для благополучия общих дочерей.

Уточнения

Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса.



Джозеф Адам Джонас (англ. Joseph Adam «Joe» Jonas; род. 15 августа 1989, Каса-Гранде, Аризона, США) — американский певец, музыкант, актёр и танцор.

