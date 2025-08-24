Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кулинары: двухэтапная обжарка на разном огне помогает сохранить грудку сочной
Xinhua: китайско-российский логистический комплекс за $17 млн изменит торговлю
Зоопсихологи: кошка не спит с хозяином из-за неудобного расположения кровати
Элементарный отпугиватель насекомых за 5 минут: пакет, монеты, лимон — и дом чист
5 брючных трендов осени: скинни, леггинсы, офисные модели и не только
Лера Кудрявцева неожиданно поддержала Тимати после скандала с вечеринкой
Эвелина Блёданс хочет приобрести недвижимость на берегу Чёрного моря
Замки, природа и культура: откройте для себя South West Coastal 300 в Шотландии
Штанга позволяет поднимать больше веса и быстрее набирать силу

Вернулась навсегда: звезда Игры престолов раскрыла главную причину расставания с Америкой

Софи Тёрнер объяснила отказ от переезда в США после развода с Джо Джонасом
Шоу-бизнес » Зарубежный

Британская актриса Софи Тёрнер приняла окончательное решение не возвращаться в США после завершения брака с Джо Джонасом.

Софи Тернер
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Софи Тернер

В интервью E! News звезда объяснила, что жизнь за океаном помогла ей осознать ценность семейных связей и дружеской поддержки, которые остались в родной Англии.

Развод знаменитостей, оформленный в сентябре 2023 года, сопровождался сложным процессом определения опеки над пятилетней дочерью Уилл и трёхлетней Дельфиной.

Несмотря на достигнутое в октябре соглашение, Тёрнер выразила сожаление о возникших разногласиях, признав детей главной пострадавшей стороной.

По текущей договорённости дети проживают попеременно в Великобритании и США. Актриса подчеркнула, что Джонас остаётся прекрасным отцом, и выразила уверенность в их способности сохранить эффективное со-родительство для благополучия общих дочерей.

Уточнения

Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса. 

Джозеф Адам Джонас (англ. Joseph Adam «Joe» Jonas; род. 15 августа 1989, Каса-Гранде, Аризона, США) — американский певец, музыкант, актёр и танцор. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Последние материалы
Анастасия Решетова призналась, что долгое время ненавидела свою внешность
Учёные обнаружили в Северном Квинсленде самого тяжёлого палочника Австралии
Ученые предупреждают: семена яблок и абрикосов могут серьезно навредить здоровью
Софи Тёрнер объяснила отказ от переезда в США после развода с Джо Джонасом
Голубая диета: обзор продуктов для здоровья и сияния кожи
Роснефть внедряет BIM-технологии: 600 специалистов освоили ключевые инструменты
Эксперты советуют удалять лишайники механически и обрабатывать сад в сентябре
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе
Врачи выявили у американца кисты мозга, вызванные свиным цепнём
Дизайнеры перечислили ошибки, из-за которых хрущёвка выглядит теснее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.