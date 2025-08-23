Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары: вой у кошки может быть симптомом болезни почек или щитовидной железы
Врачи назвали продукты, которые разрушают коллаген и старят кожу
Хитрые идеи для кухни: простые хитрости для чистой и организованной кухни
Писательница Элизабет Хит: чаевые в Италии всё более становятся нормой
Редкие фото Джека Блюза: Хейли Бибер отмечает первый день рождения сына
Adidas готов выплатить компенсацию коренным народам Мексики за Oaxaca Slip-On
В Opel Astra H есть режим климат-контроля для быстрого размораживания лобового стекла
Картофель в фарше делает котлеты сочными и нежными
Тренды кудрявых волос 2025: эти стрижки покорят подиумы и сердца модниц

Это зашквар: Кудрявцева публично высказалась о разводе Дибровых и Товстиков

Лера Кудрявцева о разводе Товстика: не обижай женщину, родившую тебе 6 детей
0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала ситуацию с разводом Романа Товстика, который оставил жену после 20 лет брака, в котором родилось шестеро детей.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

Кудрявцева отметила, что в сложившейся ситуации, не важно, кто к кому ушёл и кто с кем спит. При этом она осудила поведение бизнесмена, у которого, по слухам, роман с Полиной Дибровой.

"Не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шесть детей. Вот это я считаю прям зашквар, если мужик себя так ведёт", — цитирует Кудрявцеву Super.ru.

Отдельно телеведущая высказалась о разводе Дмитрия и Полины Дибровых, отметив, что их ситуация гораздо сложнее, чем может показаться со стороны.

Ранее сам Товстик проводил параллели между этими двумя историями, заявляя, что Полина Диброва показала пример цивилизованного развода в отличие от его супруги.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Кошки ложатся спать в местах с отрицательной энергетикой для ее нейтрализации
Врачи: первая группа крови снижает риск развития инфаркта и инсульта
Нарастить мышцы можно с помощью лёгких весов и комплексной тренировки Шварценеггера
Лера Кудрявцева о разводе Товстика: не обижай женщину, родившую тебе 6 детей
Как гастрономия и тихие пляжи делают Сет уникальным местом отдыха
Ausnews: в Германии предложили повысить налоги на доходы свыше 24 тыс. евро
Зарубина считает, что Пугачёва никому не будет нужна, если вернётся в Россию
Остров Пасхи: повышение уровня моря угрожает статуям моаи - прогноз
Шоколадный торт без выпечки и яиц: простой рецепт с печеньем и сливками
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.