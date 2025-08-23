Это зашквар: Кудрявцева публично высказалась о разводе Дибровых и Товстиков

Лера Кудрявцева о разводе Товстика: не обижай женщину, родившую тебе 6 детей

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала ситуацию с разводом Романа Товстика, который оставил жену после 20 лет брака, в котором родилось шестеро детей.

Кудрявцева отметила, что в сложившейся ситуации, не важно, кто к кому ушёл и кто с кем спит. При этом она осудила поведение бизнесмена, у которого, по слухам, роман с Полиной Дибровой.

"Не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шесть детей. Вот это я считаю прям зашквар, если мужик себя так ведёт", — цитирует Кудрявцеву Super.ru.

Отдельно телеведущая высказалась о разводе Дмитрия и Полины Дибровых, отметив, что их ситуация гораздо сложнее, чем может показаться со стороны.

Ранее сам Товстик проводил параллели между этими двумя историями, заявляя, что Полина Диброва показала пример цивилизованного развода в отличие от его супруги.

