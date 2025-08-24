Решетова больше не скрывает: полный список её бьюти-процедур

Анастасия Решетова решилась на максимально откровенное признание, рассказав подписчикам о своих бьюти-процедурах.
Модель записала видео прямо из кабинета косметолога, где подробно перечислила все эстетические вмешательства. По словам Решетовой, она регулярно прибегает к витаминным коктейлям, плазмотерапии и экзосомам для волос.
Особое внимание бывшая возлюбленная Тимати уделяет коррекции губ — эту процедуру она делает с 18 лет. При этом модель подчеркнула, что никогда не использовала радиас и полимолочную кислоту, считая их недостаточно изученными.
Решетова также призналась в более серьёзных вмешательствах, включая филлеры в губы и коррекцию кончика носа. Последнюю процедуру она теперь называет ошибкой, объясняя это ненужностью вмешательства и влиянием чужого мнения.
Модель также рассказала о прошлых комплексах, связанных с крупными зубами и необходимостью всегда использовать тональный крем. По её словам, только с годами она смогла принять свою естественную внешность.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
