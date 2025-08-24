Секрет Дианы раскрыт: Netflix готовит сенсационный фильм с участием Гарри и Меган

Гарри и Меган планируют снять документальный фильм о Диане для Netflix

Герцог и герцогиня Сассекские ведут переговоры с Netflix о создании документального фильма, посвящённого принцессе Диане.

По информации The Sun, проект может выйти в 2027 году, к 30-й годовщине гибели народной любимицы. Решение обсуждается в рамках продления сотрудничества между Archewell Productions и стриминговой платформой.

Источники издания подтверждают значительный интерес Netflix к этой теме. Платформа рассчитывает на высокий зрительский отклик, учитывая успех предыдущего совместного проекта "Гарри и Меган" 2022 года.

Новый контракт оценивается примерно в 20 миллионов долларов, что существенно меньше предыдущего соглашения на 100 миллионов.

Согласно обновлённым условиям сотрудничества, супруги будут предлагать идеи, а Netflix — принимать окончательные решения о их реализации. Archewell Productions сотрудничает с платформой с 2020 года, ранее выпустив шоу "С любовью, Меган" о кулинарии и садоводстве.

