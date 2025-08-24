Секрет Дианы раскрыт: Netflix готовит сенсационный фильм с участием Гарри и Меган

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гарри и Меган планируют снять документальный фильм о Диане для Netflix
1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Герцог и герцогиня Сассекские ведут переговоры с Netflix о создании документального фильма, посвящённого принцессе Диане.

Меган Маркл и Принц Гарри
Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл и Принц Гарри

По информации The Sun, проект может выйти в 2027 году, к 30-й годовщине гибели народной любимицы. Решение обсуждается в рамках продления сотрудничества между Archewell Productions и стриминговой платформой.

Источники издания подтверждают значительный интерес Netflix к этой теме. Платформа рассчитывает на высокий зрительский отклик, учитывая успех предыдущего совместного проекта "Гарри и Меган" 2022 года.

Новый контракт оценивается примерно в 20 миллионов долларов, что существенно меньше предыдущего соглашения на 100 миллионов.

Согласно обновлённым условиям сотрудничества, супруги будут предлагать идеи, а Netflix — принимать окончательные решения о их реализации. Archewell Productions сотрудничает с платформой с 2020 года, ранее выпустив шоу "С любовью, Меган" о кулинарии и садоводстве.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.
 

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
