Тоска смертная и заунывные песни: Садальский оценил фестиваль Новая волна

Актёр Станислав Садальский объяснил, что ему так сильно не понравилось на фестивале "Новая волна", который проходит в Казани.
Станислав Садальский заявил, что международный музыкальный конкурс "Новая волна", по его мнению, дискредитирует российскую эстраду.
"Тоска смертная, заунывные песни у всех, ни одного хита, а эта матушка земля достала уже просто, ну Пелагея только", — написал 74-летний актёр в своём Telegram-канале.
Возмутила Садальского то, что на фестиваль позвали выступать Александра Ревву, известного под псевдонимом Артур Пирожков. Он назвал шоумена ни актёром и ни певцом.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал выступление артистов халтурными. Он потребовал озвучить фамилии организаторов мероприятия.
Ранее Александр Ревва заявил о мечте жить без международных санкций.
