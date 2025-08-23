Тоска смертная и заунывные песни: Садальский оценил фестиваль Новая волна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садальский раскритиковал музыкальный фестиваль Новая волна в Казани
Актёр Станислав Садальский объяснил, что ему так сильно не понравилось на фестивале "Новая волна", который проходит в Казани.

Станислав Садальский заявил, что международный музыкальный конкурс "Новая волна", по его мнению, дискредитирует российскую эстраду.

"Тоска смертная, заунывные песни у всех, ни одного хита, а эта матушка земля достала уже просто, ну Пелагея только", — написал 74-летний актёр в своём Telegram-канале.

Возмутила Садальского то, что на фестиваль позвали выступать Александра Ревву, известного под псевдонимом Артур Пирожков. Он назвал шоумена ни актёром и ни певцом. 

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал выступление артистов халтурными. Он потребовал озвучить фамилии организаторов мероприятия. 

Ранее Александр Ревва заявил о мечте жить без международных санкций.

Новая волна или нью-вейв (англ. New Wave) — музыкальное направление; этим термином обозначают различные жанры рок-музыки, возникшие в конце 1970-х — начале 1980-х годов и порвавшие стилистически и идейно с предыдущими жанрами рока.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
