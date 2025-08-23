Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миллионный отказ: Post Malone сорвал российские концерты

Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
0:49
Шоу-бизнес

Американский рэпер Post Malone принял решение отказаться от планируемых выступлений в России.

Микрофон
Фото: unsplash.com by Oscar Keys, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной отмены стала текущая политическая обстановка. Ранее в Сети появилась информация о возможном концерте артиста в Санкт-Петербурге в середине ноября.

По данным издания, переговоры с организаторами действительно достигали финальной стадии. Стоимость выступления американского исполнителя оценивалась в 2,5-3 миллиона долларов.

Однако представители Mash утверждают, что информация о концертах является недостоверной.

Распространение слухов о возможных гастролях Post Malone вызвало значительный резонанс среди поклонников. 

Уточнения

О́стин Ри́чард Пост (англ. Austin Richard Post; род. 4 июля 1995, Сиракьюс, Нью-Йорк, США), более известен как Post Malone — американский рэпер, певец и автор песен. Свой псевдоним он придумал просто — вбил в генератор рэп-имён своё имя и получилось Post Malone.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
