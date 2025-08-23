Миллионный отказ: Post Malone сорвал российские концерты

Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение

Американский рэпер Post Malone принял решение отказаться от планируемых выступлений в России.

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной отмены стала текущая политическая обстановка. Ранее в Сети появилась информация о возможном концерте артиста в Санкт-Петербурге в середине ноября.

По данным издания, переговоры с организаторами действительно достигали финальной стадии. Стоимость выступления американского исполнителя оценивалась в 2,5-3 миллиона долларов.

Однако представители Mash утверждают, что информация о концертах является недостоверной.

Распространение слухов о возможных гастролях Post Malone вызвало значительный резонанс среди поклонников.

