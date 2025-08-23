Секрет идеальных отношений? Дочь Долиной впервые рассказала правду о жизни с легендарной певицей

Дочь народной артистки России Ларисы Долиной Ангелина откровенно рассказала об отношений с известной матерью.
По её словам, несмотря на сложный график и творческую атмосферу в семье, Лариса Александровна всегда отличалась исключительным терпением.
Ангелина подчеркнула, что мать никогда не повышала голос на детей, даже во время многочасовых записей в студии. Она также отметила, что никогда не чувствовала обиды из-за разного внимания к детям, а наоборот — была счастлива такой семейной атмосфере.
Недавний переезд Ангелины с 14-летней дочерью Сашей из дома певицы был обусловлен естественными причинами взросления ребёнка.
Как пояснила женщина Super.ru, подрастающей девочке потребовалась собственная территория. При этом все члены семьи сохранили тёплые отношения и продолжают регулярно общаться.
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.