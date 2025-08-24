Вера в собственные силы: Киркоров откровенно рассказал о будущем и семье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филипп Киркоров написал самому себе послание в будущее
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров во время фестиваля "Новая волна" в Казани поделился с журналистами сразу двумя темами — собственным взглядом на будущее и опытом воспитания детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
На просьбу озвучить короткое послание в будущее артист сформулировал жизнеутверждающую установку: он готов вставать столько раз, сколько упадет. По словам певца, именно вера в собственные силы помогает ему сохранять оптимизм и двигаться вперед.

Отдельно Киркоров рассказал о том, как меняются его отношения с детьми. Несмотря на то что Алле-Виктории и Мартину уже исполнилось 14 и 13 лет — возраст, который принято считать сложным для родителей, — артист признается: общение стало проще.

Сын увлечен спортом — баскетболом и футболом, демонстрирует самостоятельность и мужской характер. Дочь активно проявляет себя в соцсетях, снимает и публикует видео, иногда иронизируя над знаменитым отцом, пишет издание Super.

Киркоров отмечает, что переходный период для обоих детей уже позади. С ними можно разговаривать "на равных", а творческие эксперименты Аллы-Виктории он воспринимает спокойно, подчеркивая, что дочь взрослеет и идет своим путем.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
