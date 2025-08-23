Студийный звонок решил всё: Дмитриенко проверил совместимость с Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко стал героем нового выпуска шоу "Натальная карта", где сделал неожиданное признание о своём первом интимном опыте.

Артист рассказал, что в молодости значительно преувеличивал свои сексуальные достижения в разговорах с друзьями. По его словам, когда у него действительно произошёл первый интимный контакт, он пытался произвести впечатление на партнёршу вымышленным опытом.

В рамках программы Дмитриенко проверил совместимость своей натальной карты с картой актрисы Анны Пересильд. Для этого он прямо из студии позвонил Пересильд, чтобы уточнить точное время её рождения. Астрологический анализ показал исключительную совместимость пары — 97 баллов из 100 возможных.

Астролог Олеся Иванченко дала высокую оценку этому результату, заявив о "топовых взаимоотношениях" между артистами. Эксперт даже порекомендовала им рассмотреть возможность романтических отношений, если они ещё не вместе.

Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер».



А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.

