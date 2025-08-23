Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Муж Хилькевич откровенно рассказал об их отношениях: кто на самом деле главный ревнивец

Муж Анны Хилькевич признался, что в их браке именно актриса проявляет большую ревность
0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артур Мартиросян, супруг актрисы Анны Хилькевич, сделал неожиданное признание в интервью, приуроченном к их десятилетию брака.

Анна Хилькевич и Артур Мартиросян
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич и Артур Мартиросян

Предприниматель раскрыл, что в их семье традиционные роли распределены нестандартно — ревнивой стороной в паре является именно известная актриса.

Мартиросян подчеркнул, что сам не склонен к ревности, поскольку абсолютно доверяет избраннице.

"Я выбрал себе человека на всю жизнь, а значит, доверяюсь ему", — пояснил бизнесмен в разговоре с WomanHit.

Хилькевич полностью подтвердила слова мужа, признав, что именно она чаще проявляет это чувство в их отношениях.

Актриса рассказала, что супруг всегда учил её доверию и спокойствию. По её словам, она сознательно избегает ситуаций, которые могли бы вызвать ревность, а рабочие моменты, включая любовные сцены в кино, пара заранее обсуждает. 

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
