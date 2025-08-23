Любовь в воздухе: Заворотнюк показала первое появление после родов

Анна Заворотнюк впервые появилась на публике после рождения сына

Анна Заворотнюк впервые после рождения сына посетила масштабное светское мероприятие. Модель, родившая мальчика по имени Марсель 2 апреля, приняла участие в свадьбе друзей.

После родов дочь актрисы Анастасии Заворотнюк практически полностью посвящала себя материнству, проживая в подмосковном доме и ограничиваясь прогулками с коляской.

Для выхода в свет модель выбрала элегантное чёрное платье в пол с открытыми плечами, подчеркнувшее её стройную фигуру. Образ дополнили серебряные украшения и изящная причёска.

Торжество прошло на берегу реки в романтической атмосфере с декорациями и цветочными композициями.

Заворотнюк поделилась впечатлениями в соцсетях, отметив особую атмосферу праздника.

"Любовь в воздухе. Любовь — это всегда красиво", — написала модель, сопроводив пост фотографиями с мероприятия.

Это стало её первым публичным выходом после продолжительного перерыва, посвящённого материнству.

