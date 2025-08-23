Любовь в воздухе: Заворотнюк показала первое появление после родов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Заворотнюк впервые появилась на публике после рождения сына
1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Заворотнюк впервые после рождения сына посетила масштабное светское мероприятие. Модель, родившая мальчика по имени Марсель 2 апреля, приняла участие в свадьбе друзей.

Анна Заворотнюк
Фото: instagram by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Заворотнюк

После родов дочь актрисы Анастасии Заворотнюк практически полностью посвящала себя материнству, проживая в подмосковном доме и ограничиваясь прогулками с коляской.

Для выхода в свет модель выбрала элегантное чёрное платье в пол с открытыми плечами, подчеркнувшее её стройную фигуру. Образ дополнили серебряные украшения и изящная причёска.

Торжество прошло на берегу реки в романтической атмосфере с декорациями и цветочными композициями.

Заворотнюк поделилась впечатлениями в соцсетях, отметив особую атмосферу праздника.

"Любовь в воздухе. Любовь — это всегда красиво", — написала модель, сопроводив пост фотографиями с мероприятия.

Это стало её первым публичным выходом после продолжительного перерыва, посвящённого материнству.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

