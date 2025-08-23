Молюсь на неё: Алексей Воробьёв шокировал зрителей признанием жене

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Воробьёв публично признался в любви Аиде Гарифуллиной на фестивале Новая волна
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и соведущий музыкального фестиваля "Новая волна" Алексей Воробьёв публично признался в любви своей жене, оперной диве Аиде Гарифуллиной.

Алексей Воробьёв
Фото: commons.wikimedia.org by ООО «ЮРППЦ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Воробьёв

Эмоциональное заявление прозвучало во время второго дня конкурса в Сочи. Воробьёв, ведущий мероприятие вместе с Лерой Кудрявцевой, прервал рабочий эфир для личного обращения.

Он назвал себя самым любящим мужем и без стеснения признался Гарифуллиной в любви перед всей аудиторией.

"С утра молюсь на неё, без цветов домой вообще не захожу. У меня жена — потрясающая артистка, самая лучшая женщина на свете, и я её очень люблю", — заявил Алексей.

По информации Super.ru, певица находилась в зале во время этого неожиданного момента.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. 

Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано). 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
