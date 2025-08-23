Дефицитные джинсы и трепет: Киркоров раскрыл секрет дружбы с Долиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Филипп Киркоров стал одним из гостей творческого вечера Ларисы Долиной в рамках фестиваля "Новая волна". Певица отмечает юбилей, и коллега посвятил ей тёплые слова.

Он подчеркнул, что спустя четыре десятилетия испытывает перед ней трепет. Об этом сообщает Super.ru.

Киркоров вспомнил, как их знакомство началось в 1985 году в Болгарии. Тогда молодой артист впервые попал за кулисы концерта Долиной. Он признался, что именно она стала его наставником и многому научила.

С юмором певец рассказал, как помогал иконе советской эстрады с гардеробом. В середине 80-х он доставал для Долиной редкие джинсы через знакомых. Купить качественную вещь в Болгарии в то время было практически невозможно.

Сама Лариса Долина, выйдя на сцену, подтвердила эту забавную историю. Она подчеркнула, что их дружба с Киркоровым прошла проверку временем и остаётся крепкой на протяжении всех этих лет.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998). 

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
