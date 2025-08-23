Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метод черенкования роз в сентябре обеспечивает приживаемость до 90%
Лодка из Галилейского моря указывает на библейскую историю — Daily Mail
Карибский отдых по буквам: три острова Карибов, которые легко запомнить по алфавиту
Эффект мокрого взгляда: визажисты возвращают в моду лаковые тени
Netflix запустил персональные рекомендации для пользователей по их знаку зодиака
Физиолог Гаффни: при весе более 10% тела утяжелённый жилет вредит суставам
Старые губки и ненужные сувениры портят интерьер вашей кухни
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Бразильская светящаяся акула вырезает из жертв куски плоти, словно формочкой

Возраст даёт о себе знать: Бузова заявила, что больше не хочет тусоваться по пятницам

Ольга Бузова призналась, что пятница её больше не радует
0:53
Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова рассказала, что лишилась тусовочного настроения по пятницам.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова призналась, что пятница потеряла для неё былое значение.

"Какое-то абсолютно не ресторанное и не тусовочное настроение. Помню раньше так ждала пятницу, чтоб сходить потусить", — написала Ольга в своём Telegram-канале.

Она отметила, что сейчас в свободный вечер любит сходить на массаж или поработать в сфере звукозаписи.

Бузова поделилась своим распорядком дня, который начинается со спорта, продолжается ланчем с подругами, а по вечерам её ждёт студия.

39-летняя звезда "Дома-2", которая уверена, что выглядит на 25 лет, предположила, что возраст даёт о себе знать. Не исключила она также и осеннюю депрессию, так как на неё накатила грусть.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование
Недвижимость
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование Аудио 
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Последние материалы
Соберите кольраби, когда диаметр кочана достигает 6–10 см
Российский физик был задержан в Монголии: радиация в пустыне Гоби превышает норму
Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вернулась в Россию для профессиональной реализации
Delta и United столкнулись с исками за продажу несуществующих мест у окна
Для маскировки неровных стен в квартире используйте структурные обои
Переплата по микрозаймам радикально изменится: Госдума готовит закон
Джинсы с низкой талией — культовый тренд нулевых, который снова завоёвывает мир
Быстрое охлаждение напитков: 4 эффективных способа для пикника в бабье лето
Мила Йовович расхвалила своего мужа Пола в 16-ю годовщину их свадьбы
Диетологи назвали безопасные для похудения десерты — творог, фрукты и тёмный шоколад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.