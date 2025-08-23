Возраст даёт о себе знать: Бузова заявила, что больше не хочет тусоваться по пятницам

Поющая ведущая Ольга Бузова рассказала, что лишилась тусовочного настроения по пятницам.
Ольга Бузова призналась, что пятница потеряла для неё былое значение.
"Какое-то абсолютно не ресторанное и не тусовочное настроение. Помню раньше так ждала пятницу, чтоб сходить потусить", — написала Ольга в своём Telegram-канале.
Она отметила, что сейчас в свободный вечер любит сходить на массаж или поработать в сфере звукозаписи.
Бузова поделилась своим распорядком дня, который начинается со спорта, продолжается ланчем с подругами, а по вечерам её ждёт студия.
39-летняя звезда "Дома-2", которая уверена, что выглядит на 25 лет, предположила, что возраст даёт о себе знать. Не исключила она также и осеннюю депрессию, так как на неё накатила грусть.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
