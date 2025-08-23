Мила Йовович делится секретом счастья: как 16 лет брака с Полом Андерсоном изменили её жизнь

Мила Йовович расхвалила своего мужа Пола в 16-ю годовщину их свадьбы

Актриса Мила Йовович празднует топазовую свадьба. Она рассказала, как ей повезло с супругом, кинорежиссёром Полом Андерсоном.

Мила Йовович опубликовала в социальных сетях серию романтических снимков с мужем Полом, с которым они 16 лет назад сыграли свадьбу.

"Мне так повезло, что ты у меня есть. Ты самый лучший человек в моей жизни. Твоя поддержка, бесконечная любовь, разговоры, смех, планирование, постоянное внимание ко мне и нашим удивительным детям, счастье, которое оно приносит, неописуемо", — обратилась к супруга Милла.

Актриса отметила, что супруг помогает ей совершенствоваться. Она сравнила мужа с надёжной скалой и ласковым морем. Йовович поблагодарила Пола за прекрасную жизнь, которую они построили с ним вместе.

Пара связала себя узами брака в 2009 году после появления на свет первой дочери. У супругов три наследницы — Эвер Габо Андерсон (род. 3 ноября 2007), Дэшилл Иден Йовович-Андерсон (род. 1 апреля 2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (род. 2 февраля 2020).