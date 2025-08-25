Ида Галич раскрыла секрет материнства: какую книгу она советует каждой маме

Ида Галич посоветовала к прочтению книгу для мамочек Еда, сон, любовь

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич, которая недавно стала мамой во второй раз, рассказала о книге, которая помогла ей иначе взглянуть на материнство.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается фитнесом вместе с ребенком

Ида Галич начала делиться о впечатлениях о книге в процессе её прочтения, хотя раньше она всегда рассказывала о произведении, когда оно уже было прочитано.

Речь идёт о книге Ирины Рюховой "Еда, сон, любовь".

"На обложке женщина кормит младенца. Я так понимаю, это сама автор. Думаю: Какая-то обложка не стильная. Ребенок. Грудь. А теперь понимаю замысел автора", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Блогер выделила абзацы, которые особенно её впечатлили. В них рассуждается на тему кормления грудью в общественных местах. Автор подчёркивает, что кормить грудью не так просто, как это может показаться. Писательница не одобряет тех женщин, которые очень быстро сдались и решили кормить ребёнка смесью из бутылочки.

Ида Галич, читая данную книгу, пришла к выводу, что она самая лучшая мама для своего малыша. Она призвала женщин прекратить паниковать и избавиться от триггеров.

Ранее блогер посоветовала прочитать роман "Циники" Анатолия Мариенгофа.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

