Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коллагеновый кофе: как улучшить состояние здоровья с помощью утреннего напитка
Сингапурский студент запустил бизнес по продаже слойки с карри: история успеха
Микроглия: архитекторы человеческого мозга, меняющие представления о его развитии
Укус летучей мыши при бешенстве опаснее собаки и может привести к смерти за 5 дней
Старый ковер можно превратить в гамак, пуфик или сумку — советы дизайнеров
С 1 октября 2025 года Emirates вводит жёсткий запрет на пауэрбанки в самолётах
Забудьте о 8-12: учёные раскрыли истинный диапазон повторений для гипертрофии
Уход для кожи после бессонницы: проверенные решения и советы
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России

Две шокирующие причины разводов, которые назвала юрист Екатерина Гордон

Гордон объяснила, что пары разводятся при изменении статуса одного из партнёров
0:56
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон раскрыла две главные причины разводов в России: супружеская измена и изменение социального статуса. 

Мужчина закрывает рот женщине
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина закрывает рот женщине

Екатерина Гордон объяснила, что чаще всего люди разводятся из-за супружеской неверности, когда "кто-то гульнул".

"Или кто-то изменил социальный статус. Кто-то рванул, начал получать деньги. Вот у блогеров так или у бизнесменов. То есть когда нету большой любви, рост одного, приводит, к сожалению, часто к разводу", — выразила своё мнение Екатерина в шоу Павла Воли.

Сейчас Екатерина Гордон занимается громким разводом миллионера Романа Товстика и его супруги Елены Товстик. Она защищает интересы многодетной матери.

Юрист признавалась, что её удивляет поведение Дмитрия Диброва, который поразительно спокойно отнёсся к желанию Полины Дибровой уйти из семьи.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Домашний томатный соус: просто обжарьте лук, чеснок и добавьте помидоры
Starbucks сокращает производство кофе в США ради снижения затрат: детали
В Калифорнии охотники в шоке: кабаны внутри оказались ярко-синими
Врач-дерматолог Соколова предупредила об опасности частых пилингов для кожи
Столкновения можно было избежать: как аварийная ситуация с самолётом ANA стала уроком для пилотов
Загадка Вселенной: в миллиметровом диапазоне открыли нечто уникальное
Диетолог перечислила 5 суперфудов, которые топят жир на животе за 4 недели
Дизайнеры советуют нейтральную отделку для адаптивного интерьера подростков
Домашние сахарные скрабы — простой рецепт гладкой и ухоженной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.