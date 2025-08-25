Две шокирующие причины разводов, которые назвала юрист Екатерина Гордон

Юрист Екатерина Гордон раскрыла две главные причины разводов в России: супружеская измена и изменение социального статуса.
Екатерина Гордон объяснила, что чаще всего люди разводятся из-за супружеской неверности, когда "кто-то гульнул".
"Или кто-то изменил социальный статус. Кто-то рванул, начал получать деньги. Вот у блогеров так или у бизнесменов. То есть когда нету большой любви, рост одного, приводит, к сожалению, часто к разводу", — выразила своё мнение Екатерина в шоу Павла Воли.
Сейчас Екатерина Гордон занимается громким разводом миллионера Романа Товстика и его супруги Елены Товстик. Она защищает интересы многодетной матери.
Юрист признавалась, что её удивляет поведение Дмитрия Диброва, который поразительно спокойно отнёсся к желанию Полины Дибровой уйти из семьи.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
