Егор Крид открывает секрет своего одиночества: почему он всё ещё холост

Певец Егор Крид заявил, что женщины его не понимают
Шоу-бизнес

Певец Егор Крид осознал, почему до сих пор не нашёл свою единственную и неповторимую.

Певец Егор Крид
Фото: ВК-аккаунт Егора Крида by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Егор Крид

Егор Крид проанализировал своё поведение и объяснил, почему он не может построить долгосрочные отношения с девушкой.

"Слушай, я то думаю, я теперь понимаю, почему я холостой. Женщины моих намеков не понимают!" — признался артист в шоу "Бригада У" на "Европе Плюс".

В одном из интервью Егор Крид признался, что не возьмёт в жёны девушку, которая родит ему ребёнка. Он опасается ответственности, так как понимает, что чувства к женщине могут остыть со временем.

Ранее певица Ольга Серябкина призналась, что ей было трудно отшить Егора Крида, который настойчиво за ней ухаживал.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
