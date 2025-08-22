Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Диброва шокировала: она не считает Елену Товстик своей подругой

Шоу-бизнес

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва не считает, что её с Еленой Товстик связывала дружба.

Блогер Полина Диброва
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Полина Диброва

Полина Диброва недвусмысленно дала понять, что Елена Товстик никогда не была её подругой. Она отреагировала на комментарий одной из подписчиц в социальных сетях.

Женщина считает, что Диброва якобы увела мужа у своей подруги.

"Подруги?" — удивлённо ответила Полина.

Это отрицание показалось интернет-публике неубедительным. Они припомнили, что Полина поддерживала Елену после сложных родов, встречала Товстик на выписке с малышом, а также стала крёстной её ребёнка.

Ранее телесваха Роза Сябитова предсказала Дмитрию Диброву брак с юной девушкой. Звезда ТВ уверена, что телеведущий ещё посоревнуется с Григорием Лепсом умением выбирать себе молодых особ.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024). 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
