Полина Диброва шокировала: она не считает Елену Товстик своей подругой

Полина Диброва отрицает дружбу с Еленой Товстик

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва не считает, что её с Еленой Товстик связывала дружба.

Полина Диброва недвусмысленно дала понять, что Елена Товстик никогда не была её подругой. Она отреагировала на комментарий одной из подписчиц в социальных сетях.

Женщина считает, что Диброва якобы увела мужа у своей подруги.

"Подруги?" — удивлённо ответила Полина.

Это отрицание показалось интернет-публике неубедительным. Они припомнили, что Полина поддерживала Елену после сложных родов, встречала Товстик на выписке с малышом, а также стала крёстной её ребёнка.

