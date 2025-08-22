Полина Диброва шокировала: она не считает Елену Товстик своей подругой

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва не считает, что её с Еленой Товстик связывала дружба.
Полина Диброва недвусмысленно дала понять, что Елена Товстик никогда не была её подругой. Она отреагировала на комментарий одной из подписчиц в социальных сетях.
Женщина считает, что Диброва якобы увела мужа у своей подруги.
"Подруги?" — удивлённо ответила Полина.
Это отрицание показалось интернет-публике неубедительным. Они припомнили, что Полина поддерживала Елену после сложных родов, встречала Товстик на выписке с малышом, а также стала крёстной её ребёнка.
Ранее телесваха Роза Сябитова предсказала Дмитрию Диброву брак с юной девушкой. Звезда ТВ уверена, что телеведущий ещё посоревнуется с Григорием Лепсом умением выбирать себе молодых особ.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.