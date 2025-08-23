Цифры приносят стресс: Нюша сделала неожиданное признание о весе и фигуре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Нюша на открытии "Новой волны 2025" призналась, что уже несколько лет не следит за показателями веса.

Нюша
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нюша

Артистка, чьей фигурой всегда восхищались поклонники, объяснила, что сознательно отказалась от регулярных взвешиваний.

По словам Анны (настоящее имя певицы), цифры на весах приносят лишь дополнительный психологический стресс. Она убеждена, что гораздо важнее нравиться себе и чувствовать комфорт в собственном теле, чем ориентироваться на килограммы.

Нюша подчеркнула, что для неё ключевым показателем является общее состояние организма, а не вес. Регулярные занятия спортом развивают мышцы, которые могут увеличивать массу тела, но при этом делать фигуру подтянутой и спортивной.

Главное для певицы — отсутствие одышки во время выступлений и комфортное самочувствие в повседневной жизни.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
