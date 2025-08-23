Цифры приносят стресс: Нюша сделала неожиданное признание о весе и фигуре

Нюша заявила о том, что годами не следит за своим весом

Певица Нюша на открытии "Новой волны 2025" призналась, что уже несколько лет не следит за показателями веса.

Артистка, чьей фигурой всегда восхищались поклонники, объяснила, что сознательно отказалась от регулярных взвешиваний.

По словам Анны (настоящее имя певицы), цифры на весах приносят лишь дополнительный психологический стресс. Она убеждена, что гораздо важнее нравиться себе и чувствовать комфорт в собственном теле, чем ориентироваться на килограммы.

Нюша подчеркнула, что для неё ключевым показателем является общее состояние организма, а не вес. Регулярные занятия спортом развивают мышцы, которые могут увеличивать массу тела, но при этом делать фигуру подтянутой и спортивной.

Главное для певицы — отсутствие одышки во время выступлений и комфортное самочувствие в повседневной жизни.

