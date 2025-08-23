Джастин Бибер и Хейли: что стояло за слухами о кризисе в их отношениях?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Зарубежный

Сложности в браке Джастина Бибера и Хейли Бибер связали с работой над новым альбомом музыканта.

Джастин Бибер
Фото: commons.wikimedia.org by Lou Stejskal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джастин Бибер

По данным источников Daily Mail, певец настолько погрузился в создание пластинки "Swag", что это негативно отразилось на его семейной жизни.

Как сообщают инсайдеры, 28-летняя модель и 31-летний исполнитель почувствовали облегчение только после релиза седьмого студийного альбома в прошлом месяце. Джастин стал более расслабленным и сейчас находится в гораздо лучшем психологическом состоянии после периода сильного давления.

Хейли проявила невероятное терпение, поддерживая мужа на фоне его проблем с ментальным здоровьем.

После выхода альбома пара отправилась в своё любимое место отдыха в Айдахо, где смогла провести время вместе с сыном и укрепить отношения.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский певец.

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
