Новый метод поиска пятой силы природы: физики изучают аномалии в атомных спектрах
Итальянцы открывают для себя Ментон: бесплатные пляжи и дружеская атмосфера юга Франции
Тренеры: менять программу тренировок стоит при плато или смене целей
Диетолог Жаровская: дыня помогает при отёках и проблемах ЖКТ
Анджелина Джоли хочет уехать из США, когда её младшим детям исполнится 18 лет
Сумки, обувь и аксессуары могут изменить настроение образа с белой футболкой
За самовольное остекление балкона россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей
Потеря веса у собаки может быть связана с паразитами, диабетом или раком
Как приготовить насыпной яблочный пирог из трёх стаканов и 10 яблок

Ради идеального силуэта: Канделаки призналась, почему голодает каждый день

Тина Канделаки рассказала о строгой диете без еды после 14:00
1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки подробно рассказала подписчикам о своей системе питания, которая помогает ей поддерживать форму.

Тина Канделаки
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тина Канделаки

Главное правило — полный отказ от приёма пищи после 14:00. Как признаётся знаменитость, это требует дисциплины, но ради идеального силуэта она готова на такие жертвы.

Канделаки подчёркивает, что не призывает всех следовать её примеру, а лишь делится личным опытом. Её день начинается с кофе и трёх фиников, после чего следует тренировка.

Основной приём пищи — обед, который обязательно включает 90 граммов белка. Иногда она позволяет себе лёгкие супы или полностью исключает третий приём пищи.

По словам продюсера, ей генетически не повезло со стройностью, поэтому поддержание формы требует постоянных усилий. Она ежедневно тренируется и строго следит за рационом.

Для Канделаки важно хорошо выглядеть, чувствовать себя сильной и носить любую одежду без намёка на сомнения.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире
Военные новости
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
