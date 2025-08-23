Ради идеального силуэта: Канделаки призналась, почему голодает каждый день

Тина Канделаки рассказала о строгой диете без еды после 14:00

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки подробно рассказала подписчикам о своей системе питания, которая помогает ей поддерживать форму.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тина Канделаки

Главное правило — полный отказ от приёма пищи после 14:00. Как признаётся знаменитость, это требует дисциплины, но ради идеального силуэта она готова на такие жертвы.

Канделаки подчёркивает, что не призывает всех следовать её примеру, а лишь делится личным опытом. Её день начинается с кофе и трёх фиников, после чего следует тренировка.

Основной приём пищи — обед, который обязательно включает 90 граммов белка. Иногда она позволяет себе лёгкие супы или полностью исключает третий приём пищи.

По словам продюсера, ей генетически не повезло со стройностью, поэтому поддержание формы требует постоянных усилий. Она ежедневно тренируется и строго следит за рационом.

Для Канделаки важно хорошо выглядеть, чувствовать себя сильной и носить любую одежду без намёка на сомнения.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.

