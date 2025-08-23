Звезда Такси в Дагестане: Насери заработал на рекламе и планирует снять кино

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
1:03
Шоу-бизнес

Французский актёр Сами Насери, всемирно известный по роли в серии фильмов "Такси", прибыл с визитом в Дагестан.

Сами Насери
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сами Насери

Как сообщает телеграм-канал Mash, 64-летняя звезда приехала по приглашению для съёмок в рекламном ролике местного магазина одежды. Размер его гонорара составил порядка трёх миллионов рублей.

Во время своего визита актёр не ограничился работой. Он совершил прогулку по улицам Хасавюрта, пообщался с местными жителями, принял участие в фотосессии и продегустировал национальные блюда.

Владелец магазина уже заявил о более амбициозных планах, анонсировав намерение снять полнометражное кино за границей с участием Насери и других мировых звёзд.

Визит французского актёра продолжает тенденцию увеличения числа зарубежных знаменитостей, посещающих Россию. Ранее Москву посетил Эррол Маск, отец Илона Маска, который также высоко оценил свой визит.

Уточнения

Саи́д «Сами́» Насери́ (фр. Samy Naceri; род. 2 июля 1961, Париж) — французский актёр берберского происхождения, наиболее известный по главной роли Даниэля в фильме «Такси».

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
