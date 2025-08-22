Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
Опасные микробы в отельных трубах: что скрывает обычный стакан воды в гостинице
Фридайвер из Хорватии Маричич рекордно долго смог задержать дыхание под водой
Эксперты: виляние хвостом у кошки может означать раздражение, счастье или охоту
8 месяцев исследований показали: друзьями рождаются, а не становятся

Эрекция круглые сутки: психоаналитик объяснила, что стоит за разводом Никиты Преснякова

Психоаналитик назвала развод Никиты Преснякова с женой закономерным
1:00
Шоу-бизнес

Психоаналитик Ирина Смолярчук объяснила, почему Никита Пресняков с женой Алёной Красновой не смогли сохранить брак.

Певец Никита Пресняков
Фото: ВК-аккаунт Никиты Преснякова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Никита Пресняков

Развод Никиты Преснякова и Алёны Красновой стал поводом для многочисленных слухов.

Эксперт считает, что расставание пары было закономерным, так как встретились Никита и Алёна в период бешенного пубертата.

"Когда у юноши эрекция длится круглые сутки, а девушка нуждается в собственной женской идентификации", — цитирует слова Смолярчук "Радио 1".

Психолог считает, что Алёне очень сложно было отказаться от соблазна породниться с самой Аллой Пугачёвой.

Сложности в отношения супругов, по мнению психоаналитика, добавила ситуация политической релокации.

Специалист считает, что со временем отношения супругов переросли в дружбы, а страсть покинула их брак. В отсутствии романтики союз дал трещину и развалился.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Женщина избежала тюрьмы благодаря 3 родам в Китае
Британка продает картины, которая написали её крысы
Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам
Африка просит переделать карту мира
Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви
Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа
Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца
Три шага, которые спасут урожай картофеля перед уборкой
Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.