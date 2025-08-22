Эрекция круглые сутки: психоаналитик объяснила, что стоит за разводом Никиты Преснякова

Психоаналитик назвала развод Никиты Преснякова с женой закономерным

Психоаналитик Ирина Смолярчук объяснила, почему Никита Пресняков с женой Алёной Красновой не смогли сохранить брак.

Развод Никиты Преснякова и Алёны Красновой стал поводом для многочисленных слухов.

Эксперт считает, что расставание пары было закономерным, так как встретились Никита и Алёна в период бешенного пубертата.

"Когда у юноши эрекция длится круглые сутки, а девушка нуждается в собственной женской идентификации", — цитирует слова Смолярчук "Радио 1".

Психолог считает, что Алёне очень сложно было отказаться от соблазна породниться с самой Аллой Пугачёвой.

Сложности в отношения супругов, по мнению психоаналитика, добавила ситуация политической релокации.

Специалист считает, что со временем отношения супругов переросли в дружбы, а страсть покинула их брак. В отсутствии романтики союз дал трещину и развалился.

