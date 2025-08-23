Как быстро дети взрослеют: несовершеннолетний сын Дибровых с гитарой улетел один за границу

Полина Диброва сообщила подписчикам, что их 15-летний сын Александр впервые отправился в самостоятельное путешествие.
Подросток один улетел в Тбилиси на концерт, о чём давно мечтал. Родители поддержали его решение и не стали препятствовать.
По словам Полины, её близкая подруга встретит Александра в Грузии, где у него запланирована насыщенная программа до конца лета. Сама Диброва в настоящее время отдыхает с младшими детьми в Турции, чтобы подготовить их к новому учебному году.
Новость о поездке подростка прозвучала на фоне официального бракоразводного процесса его родителей. Как ранее сообщал адвокат, инициатором развода выступила Полина, а Дмитрий Дибров не стал возражать.
Супруги уже урегулировали все имущественные вопросы и договорились о совместном воспитании троих сыновей.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.