Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минздрав напомнил правила сбора грибов, чтобы избежать отравления
Нюша рассказала о важности заботы о себе и своих желаниях
Сторонники альтернативной истории утверждают: планета была пустой до XIII века
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса
Wandermagazin: лучшей пешеходной тропой Германии стал маршрут Каспара Давида Фридриха
Йога развивает гибкость и укрепляет мышцы за счёт статических асан
Рынок ипотеки в России: зафиксирован рост заявок на новостройки и вторичное жилье во 2 квартале 2025 года

Как быстро дети взрослеют: несовершеннолетний сын Дибровых с гитарой улетел один за границу

Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Полина Диброва сообщила подписчикам, что их 15-летний сын Александр впервые отправился в самостоятельное путешествие.

крыло самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
крыло самолета

Подросток один улетел в Тбилиси на концерт, о чём давно мечтал. Родители поддержали его решение и не стали препятствовать.

По словам Полины, её близкая подруга встретит Александра в Грузии, где у него запланирована насыщенная программа до конца лета. Сама Диброва в настоящее время отдыхает с младшими детьми в Турции, чтобы подготовить их к новому учебному году.

Новость о поездке подростка прозвучала на фоне официального бракоразводного процесса его родителей. Как ранее сообщал адвокат, инициатором развода выступила Полина, а Дмитрий Дибров не стал возражать.

Супруги уже урегулировали все имущественные вопросы и договорились о совместном воспитании троих сыновей.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Последние материалы
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса
Wandermagazin: лучшей пешеходной тропой Германии стал маршрут Каспара Давида Фридриха
Йога развивает гибкость и укрепляет мышцы за счёт статических асан
Рынок ипотеки в России: зафиксирован рост заявок на новостройки и вторичное жилье во 2 квартале 2025 года
Кроты не портят растения, а помогают защищать их от вредителей, сообщают эксперты
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.