Как быстро дети взрослеют: несовершеннолетний сын Дибровых с гитарой улетел один за границу

Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку

Полина Диброва сообщила подписчикам, что их 15-летний сын Александр впервые отправился в самостоятельное путешествие.

Подросток один улетел в Тбилиси на концерт, о чём давно мечтал. Родители поддержали его решение и не стали препятствовать.

По словам Полины, её близкая подруга встретит Александра в Грузии, где у него запланирована насыщенная программа до конца лета. Сама Диброва в настоящее время отдыхает с младшими детьми в Турции, чтобы подготовить их к новому учебному году.

Новость о поездке подростка прозвучала на фоне официального бракоразводного процесса его родителей. Как ранее сообщал адвокат, инициатором развода выступила Полина, а Дмитрий Дибров не стал возражать.

Супруги уже урегулировали все имущественные вопросы и договорились о совместном воспитании троих сыновей.

