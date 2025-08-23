Ведущий Натальной карты откровенно высказался о жене на фоне слухов о романе с Олесей Иванченко

Ведущий Натальной карты Дмитрий Журавлёв рассказал о роли жены в своей карьере

Экс-участник КВН Дмитрий Журавлёв, который сейчас ведёт несколько проектов, включая "Прятки" на СТС, признался в интенсивной занятости.

Фото: instagram by личный аккаунт Дмитрия Журавлёва в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Журавлёв

В интервью "Леди.Mail" он отметил, что его график заполнен съёмками в кино и интернет-проектами, а отдохнуть удастся только в новогодние праздники.

Журавлёв состоит в браке с Еленой Мироненко с 2017 года, с которой он познакомился, играя в одной команде КВН.

Несмотря на то, что карьера его супруги не так публична, а ему самому приписывают роман с соведущей "Натальной карты" Олесей Иванченко, Дмитрий называет жену своей главной опорой.

Елена иногда присутствует на съёмках, например, на записи нового шоу "Прятки". Комик подчеркнул, что мнение жены крайне важно для него во всех сферах жизни.

Она регулярно комментирует его посты и видео, а также даёт советы по стилю, когда её что-то не устраивает в его внешнем виде.

Уточнения

Оле́ся Евге́ньевна Ива́нченко (род. 25 августа 1995 года, Калужская) — российская юмористка, стендап-комик, ютубер и астролог.

