Светлана Разина разнесла танцевальное шоу Булановой: позорная подтанцовка или хит сезона

Светлана Разина назвала танцоров Татьяны Булановой позором
1:02
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Мираж" Светлана Разина высмеяла "энергосберегающую" подтанцовку Татьяны Булановой.

Певица Татьяна Буланова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Буланова

Светлана Разина рассмеялась, когда ей напомнили о ставших вирусными в социальных сетях танцорах Татьяны Булановой. Это сыграло на руку исполнительнице хита "Один день", однако Разина не одобрила такого подхода.

Певица не исключила, что это было сделано намеренно с целью клоунады. Разина сравнила танцоров Булановой с пингвинами, страдающими ожирением первой степени.

"Какие-то пингвины там стояли, я видела. Это — позор", — выразила своё мнение Светлана на шоу "Центральный канал".

Бывшая солистка "Миража" отметила, что смотрит выступления звёзд мирового масштаба, и никогда там не видела подобной хореографии.

Ранее сообщалось, что Буланова пересмотрела свой подход к постановке сценических номеров и заставила своих танцоров выкладываться по полной на сцене.

Уточнения

Светла́на Альбе́ртовна Ра́зина (род. 23 июня 1962, Москва) — советская и российская поп-певица, композитор, экс-солистка советско-российской группы «Мираж», лидер и вокалистка группы «Фея».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
