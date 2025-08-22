Светлана Разина разнесла танцевальное шоу Булановой: позорная подтанцовка или хит сезона

Экс-солистка группы "Мираж" Светлана Разина высмеяла "энергосберегающую" подтанцовку Татьяны Булановой.
Светлана Разина рассмеялась, когда ей напомнили о ставших вирусными в социальных сетях танцорах Татьяны Булановой. Это сыграло на руку исполнительнице хита "Один день", однако Разина не одобрила такого подхода.
Певица не исключила, что это было сделано намеренно с целью клоунады. Разина сравнила танцоров Булановой с пингвинами, страдающими ожирением первой степени.
"Какие-то пингвины там стояли, я видела. Это — позор", — выразила своё мнение Светлана на шоу "Центральный канал".
Бывшая солистка "Миража" отметила, что смотрит выступления звёзд мирового масштаба, и никогда там не видела подобной хореографии.
Ранее сообщалось, что Буланова пересмотрела свой подход к постановке сценических номеров и заставила своих танцоров выкладываться по полной на сцене.
Светла́на Альбе́ртовна Ра́зина (род. 23 июня 1962, Москва) — советская и российская поп-певица, композитор, экс-солистка советско-российской группы «Мираж», лидер и вокалистка группы «Фея».
