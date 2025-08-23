Матушка Земля вместо классики: певица требует место в школьной программе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Куртукова добивается включения своих песен в школьную программу
Певица Татьяна Куртукова, известная широкой публике по хиту "Матушка Земля", желает видеть свои композиции в школьной программе.

Артистка уверена, что её творчество пользуется огромной популярностью у детей по всей стране и заслуживает академического признания.

Как сообщает Telegram-канал "Свита короля", её окружение выражает недоумение. По их словам, песни Куртуковой не уступают, а во многом даже превосходят те произведения, которые уже рассматриваются для изучения в школах и детских садах. Таким образом, её музыка имеет полное право быть включённой в образовательный стандарт.

Эта инициатива возникла на фоне других предложений по обновлению музыкальной программы. Ранее депутат Михаил Романов предложил ввести для изучения песню Надежды Кадышевой "Веночек".

Также прозвучала идея музыкального критика Евгения Бабичева о включении в программу композиции "Конь" группы "Любэ". Критик отметил и хит Куртуковой, но указал, что о истинной народной любви и актуальности можно будет говорить лишь через 15-20 лет.

Татья́на Серге́евна Куртуко́ва (в браке Маке́ева; род. 9 сентября 1993, Хабаровск, Россия) — российская певица, актриса и педагог, исполнительница русских народных и авторских песен. 

