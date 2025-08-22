Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солёные зелёные помидоры по старинному рецепту делают с горчицей и чесноком
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Посыпьте грядки золой осенью — огурцы и томаты получат защиту и питание
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше
Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212
Служба безопасности аэропорта: незнакомцы вряд ли сделают это
The Lancet Planetary Health: частицы PM2.5 и сажа связаны с развитием деменции
Широкие ремни возвращаются в гардероб: советы стилистов и модные сочетания
Автоспециалисты советуют менять ремни,свечи и масло после 100 тысяч км пробега

Развод как освобождение: дочь Апексимовой отказалась от фамилии знаменитого отца

Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода
1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дарья Апексимова, дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева, официально сменила фамилию в паспорте.

Дарья Авратинская
Фото: Mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дарья Авратинская

Это решение последовало вскоре после её мирного развода с актёром Егором Корешковым, о котором пара объявила в июле.

Теперь актриса будет носить фамилию Авратинская. Этот выбор глубоко символичен, ведь именно эту фамилию она много лет использует как сценический псевдоним. Фамилия принадлежала её прабабушке по материнской линии.

Таким образом, Дарья сознательно отказалась от известной фамилии отца — Николаев. Она долгое время стремилась к независимости и желала, чтобы её успех связывали с личными заслугами, а не с именем родителей.

В своих социальных сетях актриса с радостью продемонстрировала обновлённый документ. Она отметила, что на этот важный шаг ей потребовались годы и целый жизненный цикл, включая замужество и последующий развод. 

Уточнения

Да́рья Ва́лерьевна Авратинская (род. 14 марта 1994, Нью-Йорк, Нью-Йорк) — российская актриса театра и кино, певица, хореограф.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Солёные зелёные помидоры по старинному рецепту делают с горчицей и чесноком
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода
Посыпьте грядки золой осенью — огурцы и томаты получат защиту и питание
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше
Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212
Служба безопасности аэропорта: незнакомцы вряд ли сделают это
The Lancet Planetary Health: частицы PM2.5 и сажа связаны с развитием деменции
Широкие ремни возвращаются в гардероб: советы стилистов и модные сочетания
Автоспециалисты советуют менять ремни,свечи и масло после 100 тысяч км пробега
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.