Развод как освобождение: дочь Апексимовой отказалась от фамилии знаменитого отца

Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода

Дарья Апексимова, дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева, официально сменила фамилию в паспорте.

Это решение последовало вскоре после её мирного развода с актёром Егором Корешковым, о котором пара объявила в июле.

Теперь актриса будет носить фамилию Авратинская. Этот выбор глубоко символичен, ведь именно эту фамилию она много лет использует как сценический псевдоним. Фамилия принадлежала её прабабушке по материнской линии.

Таким образом, Дарья сознательно отказалась от известной фамилии отца — Николаев. Она долгое время стремилась к независимости и желала, чтобы её успех связывали с личными заслугами, а не с именем родителей.

В своих социальных сетях актриса с радостью продемонстрировала обновлённый документ. Она отметила, что на этот важный шаг ей потребовались годы и целый жизненный цикл, включая замужество и последующий развод.

Да́рья Ва́лерьевна Авратинская (род. 14 марта 1994, Нью-Йорк, Нью-Йорк) — российская актриса театра и кино, певица, хореограф.

