Лариса Долина рассекретила свою самую главную фобию, которая мешает ей жить

Певица Лариса Долина призналась, что панически боится высоты
0:47
Шоу-бизнес

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, какой суперспособностью хотела бы обладать.

Певица Лариса Долина
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лариса Долина

Лариса Долина ответила на вопрос о способности, которая бы ей не помешала в жизни.

Звезда страдает акрофобией, то есть боязнью высоты.

"Перестать бояться высоты", — сказала Долина.

Знаменитость признавалась, что панически боится летать на самолётах. Даже подъём на второй этажа даётся ей с трудом. На взлётах и посадке самолёта певица, по её признанию, цепляется за руку рядом сидящего человека. Турбулентность для неё - самое пугающее испытание.

Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что у Долиной токсичная методика преподавания.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

Акрофо́бия — навязчивый страх высоты. Название происходит от др.-греч. ἄκρος («верхний») и φόβος («страх»).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
