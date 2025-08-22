Лариса Долина рассекретила свою самую главную фобию, которая мешает ей жить

Певица Лариса Долина призналась, что панически боится высоты

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, какой суперспособностью хотела бы обладать.

Певица Лариса Долина

Лариса Долина ответила на вопрос о способности, которая бы ей не помешала в жизни.

Звезда страдает акрофобией, то есть боязнью высоты.

"Перестать бояться высоты", — сказала Долина.

Знаменитость признавалась, что панически боится летать на самолётах. Даже подъём на второй этажа даётся ей с трудом. На взлётах и посадке самолёта певица, по её признанию, цепляется за руку рядом сидящего человека. Турбулентность для неё - самое пугающее испытание.

Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что у Долиной токсичная методика преподавания.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



Акрофо́бия — навязчивый страх высоты. Название происходит от др.-греч. ἄκρος («верхний») и φόβος («страх»).

