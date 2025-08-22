Лариса Долина рассекретила свою самую главную фобию, которая мешает ей жить

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, какой суперспособностью хотела бы обладать.
Лариса Долина ответила на вопрос о способности, которая бы ей не помешала в жизни.
Звезда страдает акрофобией, то есть боязнью высоты.
"Перестать бояться высоты", — сказала Долина.
Знаменитость признавалась, что панически боится летать на самолётах. Даже подъём на второй этажа даётся ей с трудом. На взлётах и посадке самолёта певица, по её признанию, цепляется за руку рядом сидящего человека. Турбулентность для неё - самое пугающее испытание.
Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что у Долиной токсичная методика преподавания.
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).
Акрофо́бия — навязчивый страх высоты. Название происходит от др.-греч. ἄκρος («верхний») и φόβος («страх»).
