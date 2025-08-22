Смерть вдали от сцены: где оборвалась жизнь Ярослава Евдокимова на самом деле?

Последние годы жизни Ярослава Евдокимова: отмена тура и борьба с болезнью

Известный певец Ярослав Евдокимов скончался на 79-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Вдова артиста подтвердила, что смерть наступила от онкологического заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ярослав Евдокимов

Ранее появлялись противоречивые сообщения о месте смерти исполнителя хита "Фантазёр". Одни источники утверждали, что трагедия произошла во время поездки по Италии, другие — в Минске.

Супруга артиста рассказала, что артиста не стало в минской больнице. Как пишет Life со ссылкой на Shot, похороны и прощание с Евдокимовым пройдут в Минске, где живёт дочь певца.

Евдокимов долгое время боролся с заболеванием, перенёс операцию полтора года назад и соблюдал строгую диету. Несмотря на отказ от алкоголя и хорошую физическую форму, многолетнее курение негативно сказалось на его здоровье и голосе.

Певец, родившийся в Ровно и получивший российское гражданство в 2009 году, оставил богатое творческое наследие. Его хиты "Полинушка", "Маменька" и "Колодец" стали классикой отечественной эстрады.

В последние годы карьера артиста была омрачена отменой концертного тура из-за политических высказываний.

Уточнения

Яросла́в Алекса́ндрович Евдоки́мов (22 ноября 1946, Ровно — 22 августа 2025, Минск) — советский, белорусский и российский эстрадный певец (лирико-драматический баритон). Народный артист Белорусской ССР (1987), Заслуженный артист Российской Федерации (2006).

