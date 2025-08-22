Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров подтвердил наличие сахарного диабета, ставшего причиной осложнений
Бритвенный станок эффективно удаляет катышки с одежды при аккуратном использовании
Крепость Эки-Ялла XV века в Евпатории открыта для туристов
2 недели без сахара: гастроэнтеролог рассказал о невероятных изменениях в организме
Эффективный способ борьбы с влагой в автомобильных фарах
Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
Исследование Сбера: россияне стали чаще есть вне дома — лидеры по тратам
80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля

Смерть вдали от сцены: где оборвалась жизнь Ярослава Евдокимова на самом деле?

Последние годы жизни Ярослава Евдокимова: отмена тура и борьба с болезнью
1:20
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный певец Ярослав Евдокимов скончался на 79-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Вдова артиста подтвердила, что смерть наступила от онкологического заболевания. 

Ярослав Евдокимов
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ярослав Евдокимов

Ранее появлялись противоречивые сообщения о месте смерти исполнителя хита "Фантазёр". Одни источники утверждали, что трагедия произошла во время поездки по Италии, другие — в Минске. 

Супруга артиста рассказала, что артиста не стало в минской больнице. Как пишет Life со ссылкой на Shot, похороны и прощание с Евдокимовым пройдут в Минске, где живёт дочь певца.

Евдокимов долгое время боролся с заболеванием, перенёс операцию полтора года назад и соблюдал строгую диету. Несмотря на отказ от алкоголя и хорошую физическую форму, многолетнее курение негативно сказалось на его здоровье и голосе.

Певец, родившийся в Ровно и получивший российское гражданство в 2009 году, оставил богатое творческое наследие. Его хиты "Полинушка", "Маменька" и "Колодец" стали классикой отечественной эстрады.

В последние годы карьера артиста была омрачена отменой концертного тура из-за политических высказываний.

Уточнения

Яросла́в Алекса́ндрович Евдоки́мов (22 ноября 1946, Ровно — 22 августа 2025, Минск) — советский, белорусский и российский эстрадный певец (лирико-драматический баритон). Народный артист Белорусской ССР (1987), Заслуженный артист Российской Федерации (2006).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Последние годы жизни Ярослава Евдокимова: отмена тура и борьба с болезнью
Крепость Эки-Ялла XV века в Евпатории открыта для туристов
2 недели без сахара: гастроэнтеролог рассказал о невероятных изменениях в организме
Эффективный способ борьбы с влагой в автомобильных фарах
Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
Исследование Сбера: россияне стали чаще есть вне дома — лидеры по тратам
80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля
Археологи обнаружили захоронение Чанкай XI века при строительстве в Лиме
Чемпион мира Максим Рындовский заявил о пытках украинских силовиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.