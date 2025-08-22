Измена мужа – не приговор: Алсу рассказала, как строит жизнь после развода

Алсу рассказала о поисках нового спутника после развода

Певица Алсу впервые подробно рассказала о своей личной жизни после скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

В интервью kp.ru артистка призналась, что получает предложения о свиданиях, но пока не готова к серьёзным отношениям.

Алсу раскрыла критерии поиска идеального спутника жизни, подчеркнув, что главное качество для неё — быть настоящим мужчиной.

"Должно в сердце что-то ёкнуть", — пояснила певица, отметив, что реальный избранник может отличаться от придуманного идеала.

Несмотря на готовность к новым знакомствам, артистка подчеркнула, что в настоящее время наслаждается свободой. Она проводит время с детьми, много работает и путешествует с подругами, чувствуя себя счастливой и самодостаточной.

Напомним, официальный развод с Абрамовым состоялся в августе 2024 года после 18 лет брака. Причиной расставания стала измена супруга, которую певица не смогла простить. У пары остаются трое общих детей.

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

