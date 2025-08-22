Откровения Давы: как рождение дочери изменило его отношение к карьере и ответственности

Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее

Давид Манукян, более известный как Дава, впервые подробно рассказал о трансформации своего мировоззрения после рождения дочери.

В мае 2025 года его супруга, певица Мари Краймбрери, подарила ему наследницу, однако пара традиционно сохраняет частную жизнь в секрете.

Артист признался, что отцовство кардинально изменило его подход к профессиональной деятельности. Манукян подчеркнул, что стал более осознанно относиться к выбору проектов и распределению рабочей нагрузки.

"Мы должны нести ответственность за то, что транслируем обществу", — цитируют Даву "Страсти".

Он выразил надежду, что каждый человек со временем приходит к пониманию этой важной миссии.

Артист также отметил, что внутреннее взросление и приобретение нового жизненного опыта позволили ему пересмотреть приоритеты. По его словам, осознанная ответственность могла бы сделать мир чище и уменьшить количество неприятных событий.

