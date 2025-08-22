Откровения Давы: как рождение дочери изменило его отношение к карьере и ответственности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Давид Манукян, более известный как Дава, впервые подробно рассказал о трансформации своего мировоззрения после рождения дочери.

Дава
Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дава

В мае 2025 года его супруга, певица Мари Краймбрери, подарила ему наследницу, однако пара традиционно сохраняет частную жизнь в секрете.

Артист признался, что отцовство кардинально изменило его подход к профессиональной деятельности. Манукян подчеркнул, что стал более осознанно относиться к выбору проектов и распределению рабочей нагрузки.

"Мы должны нести ответственность за то, что транслируем обществу", — цитируют Даву "Страсти".

Он выразил надежду, что каждый человек со временем приходит к пониманию этой важной миссии.

Артист также отметил, что внутреннее взросление и приобретение нового жизненного опыта позволили ему пересмотреть приоритеты. По его словам, осознанная ответственность могла бы сделать мир чище и уменьшить количество неприятных событий. 

Уточнения

Dava (рус. Да́ва; настоящее имя — Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина) — российский автор-исполнитель украинского происхождения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
