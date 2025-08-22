Откровения Давы: как рождение дочери изменило его отношение к карьере и ответственности

Давид Манукян, более известный как Дава, впервые подробно рассказал о трансформации своего мировоззрения после рождения дочери.
В мае 2025 года его супруга, певица Мари Краймбрери, подарила ему наследницу, однако пара традиционно сохраняет частную жизнь в секрете.
Артист признался, что отцовство кардинально изменило его подход к профессиональной деятельности. Манукян подчеркнул, что стал более осознанно относиться к выбору проектов и распределению рабочей нагрузки.
"Мы должны нести ответственность за то, что транслируем обществу", — цитируют Даву "Страсти".
Он выразил надежду, что каждый человек со временем приходит к пониманию этой важной миссии.
Артист также отметил, что внутреннее взросление и приобретение нового жизненного опыта позволили ему пересмотреть приоритеты. По его словам, осознанная ответственность могла бы сделать мир чище и уменьшить количество неприятных событий.
Dava (рус. Да́ва; настоящее имя — Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.
Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина) — российский автор-исполнитель украинского происхождения.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.