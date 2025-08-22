Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женщина избежала тюрьмы благодаря 3 родам в Китае
Британка продает картины, которая написали её крысы
Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам
Африка просит переделать карту мира
Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви
Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа
Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца
Три шага, которые спасут урожай картофеля перед уборкой
Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму

Подкаблучник на пути к семейному счастью: жених Анфисы Чеховой сделал неожиданное признание

Жених Анфисы Чеховой заявил, что собирается создать семью с телеведущей
1:01
Шоу-бизнес

Возлюбленный Анфисы Чеховой назвал себя подкаблучником и заявил о своих серьёзных намерениях.

Телеведущая Анфиса Чехова и актёр Александр Златопольский
Фото: ВК-аккаунт Александра Златопольского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Анфиса Чехова и актёр Александр Златопольский

Анфиса Чехова нашла своё женское счастье. Избранником звезды ТВ стал 44-летний актёр и продюсер Александр Златопольский.

Чехова привлекла бойфренда к участию в реалити-шоу "Ставка на любовь".

Жених Чеховой согласился на авантюру возлюбленной, отметив, что ради анфисы готов на многое.

"Не спорю, я ещё тот подкаблучник. У нас серьёзные отношения, мы хотим создать семью. Мы даже думаем о том, чтобы эта семья стала больше", — высказался Златопольский.

Анфиса Чехова не устаёт хвастаться публике своим бойфрендом. Вместе они наслаждались курортным отпуском.

Ранее Чехова рассказала о своих отношениях со Златопольским. Она отметила, что мужчина выстоял очередь из желающих закрутить с ней роман.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела до 2014 года передачу «Давай поженимся».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
Пауэлл в Джексон-Хоуле не исключил снижения ставки ФРС в сентябре
Как новозеландская туристка отдала 1506 евро за такси в Загребе: шокирующая история
Куба выбрала Интервидение: развитие культурного обмена с Россией
Тренировка на всё тело за 40 минут: 6 упражнений для максимального результата
Диетологи: сочетание шоколада с орехами вызывает тяжесть и скачки сахара в крови
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Новый "Москвич" создадут на базе кроссовера MG HS китайского концерна SAIC
Повар рассказал, что кипяток помогает сделать картофельное пюре воздушным
Тренды брюк осень-зима 2025/2026: 3 модели, которые должны быть в вашем гардеробе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.