Подкаблучник на пути к семейному счастью: жених Анфисы Чеховой сделал неожиданное признание

Возлюбленный Анфисы Чеховой назвал себя подкаблучником и заявил о своих серьёзных намерениях.
Анфиса Чехова нашла своё женское счастье. Избранником звезды ТВ стал 44-летний актёр и продюсер Александр Златопольский.
Чехова привлекла бойфренда к участию в реалити-шоу "Ставка на любовь".
Жених Чеховой согласился на авантюру возлюбленной, отметив, что ради анфисы готов на многое.
"Не спорю, я ещё тот подкаблучник. У нас серьёзные отношения, мы хотим создать семью. Мы даже думаем о том, чтобы эта семья стала больше", — высказался Златопольский.
Анфиса Чехова не устаёт хвастаться публике своим бойфрендом. Вместе они наслаждались курортным отпуском.
Ранее Чехова рассказала о своих отношениях со Златопольским. Она отметила, что мужчина выстоял очередь из желающих закрутить с ней роман.
Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела до 2014 года передачу «Давай поженимся».
