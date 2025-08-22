Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дибровы разводятся: продюсер предрёк будущее Полины в компании рублёвских жен

Продюсер Леонид Дзюник: Дибровы не понесут потерь после развода
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник дал большое интервью, в котором порассуждал о будущем Дмитрия и Полины Дибровых, объявивших о разводе спустя 16 лет.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Дибров

По его мнению, оба супруга останутся в выигрыше после расставания.

"Полине Дибровой не о чем переживать. Она нашла себе богатого мужчину, рублёвские жёны её поддержат", — заявил Дзюник в разговоре с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что карьера Дмитрия Диброва также не пострадает, поскольку телеведущий продолжит работу в своей профессиональной нише.

Продюсер отметил, что каждый из бывших супругов сохранит свой социальный и финансовый статус. По его словам, Полина укрепит позиции в кругу рублёвских жён, а Дмитрий продолжит медийную деятельность.

При этом он воздержался от критики решения Полины, подчеркнув, что многие женщины поступили бы аналогично в подобной ситуации. 

В этом же интервью Дзюник поделился мыслями о том, на чём строится многолетний брак Максима Галкина* и Аллы Пугачевой, рассказал, почему считает Сергея Лазарева "истеричкой" и поделился опытом работы с Филиппом Киркоровым.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

