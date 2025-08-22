Пелагея рискует фигурой: что заставляет певицу увозить чак-чак из Казани

Выступившая в Казани певица Пелагея заявила, что уже состоит из чак-чака

Певица Пелагея чрезмерно увлеклась национальной сладостью Татарстана чак-чаком.

В Казани идёт фестиваль "Новая волна". Выступающая в Татарстане Пелагея призналась, что испытывает слабость к традиционному казанскому лакомству чак-чак. При этом она опасается за свою фигуру, так как это очень калорийное кушанье.

"Увожу столько чак-чака, что мне кажется, я немного, на какую-то часть, уже состою из него", — цитирует слова звезды inkazan.ru.

Артистка объяснила, что не взяла с собой на фестиваль дочку Таисию, так как девочка активно готовится к школе.

Пелагея рассказала, что уже купила всё необходимое для девочки в школу.

