Пелагея рискует фигурой: что заставляет певицу увозить чак-чак из Казани

Певица Пелагея чрезмерно увлеклась национальной сладостью Татарстана чак-чаком.
В Казани идёт фестиваль "Новая волна". Выступающая в Татарстане Пелагея призналась, что испытывает слабость к традиционному казанскому лакомству чак-чак. При этом она опасается за свою фигуру, так как это очень калорийное кушанье.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров упал с лестницы, выступая на фестивале "Новая волна".
"Увожу столько чак-чака, что мне кажется, я немного, на какую-то часть, уже состою из него", — цитирует слова звезды inkazan.ru.
Артистка объяснила, что не взяла с собой на фестиваль дочку Таисию, так как девочка активно готовится к школе.
Пелагея рассказала, что уже купила всё необходимое для девочки в школу.
Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020).
