Больничные будни Алексея Чумакова: певец показал, как проходила реабилитация после операции

Алексей Чумаков опубликовал видео из больницы после операции на позвоночнике
0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Алексей Чумаков опубликовал откровенное видео из больницы, где проходил восстановление после серьёзной операции на позвоночнике.

Алексей Чумаков
Фото: instagram by личный аккаунт Алексея Чумакова в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Чумаков

Артист записал обращение к поклонникам непосредственно из медицинского учреждения.

В эмоциональном обращении Чумаков выразил благодарность медицинскому персоналу, отметив работу каждого сотрудника — от врачей до младшего медицинского персонала. Особое внимание он уделил важности поддержки близких в этот сложный период.

Певец поделился деталями реабилитационного процесса, выразив надежду на скорейшее возвращение к полноценной жизни. Он особо отметил желание снова носить на руках своих дочерей, каждая из которых по-своему помогает ему в восстановлении.

Несмотря на серьёзность операции, уже на четвёртые сутки после хирургического вмешательства артист смог подняться на сцену.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
