Больничные будни Алексея Чумакова: певец показал, как проходила реабилитация после операции

Певец Алексей Чумаков опубликовал откровенное видео из больницы, где проходил восстановление после серьёзной операции на позвоночнике.
Артист записал обращение к поклонникам непосредственно из медицинского учреждения.
В эмоциональном обращении Чумаков выразил благодарность медицинскому персоналу, отметив работу каждого сотрудника — от врачей до младшего медицинского персонала. Особое внимание он уделил важности поддержки близких в этот сложный период.
Певец поделился деталями реабилитационного процесса, выразив надежду на скорейшее возвращение к полноценной жизни. Он особо отметил желание снова носить на руках своих дочерей, каждая из которых по-своему помогает ему в восстановлении.
Несмотря на серьёзность операции, уже на четвёртые сутки после хирургического вмешательства артист смог подняться на сцену.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
