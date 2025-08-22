Больничные будни Алексея Чумакова: певец показал, как проходила реабилитация после операции

Алексей Чумаков опубликовал видео из больницы после операции на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков опубликовал откровенное видео из больницы, где проходил восстановление после серьёзной операции на позвоночнике.

Артист записал обращение к поклонникам непосредственно из медицинского учреждения.

В эмоциональном обращении Чумаков выразил благодарность медицинскому персоналу, отметив работу каждого сотрудника — от врачей до младшего медицинского персонала. Особое внимание он уделил важности поддержки близких в этот сложный период.

Певец поделился деталями реабилитационного процесса, выразив надежду на скорейшее возвращение к полноценной жизни. Он особо отметил желание снова носить на руках своих дочерей, каждая из которых по-своему помогает ему в восстановлении.

Несмотря на серьёзность операции, уже на четвёртые сутки после хирургического вмешательства артист смог подняться на сцену.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.



