Вдова исполнителя хита Фантазёр Ярослава Евдокимова назвала причину смерти певца

Стали известны причины кончины певца Ярослава Евдокимова, которого публика знает по песне "Фантазёр".
На 79-м году жизни скончался певец Ярослав Евдокимов, автор и исполнитель шлягера "Фантазёр".
Как сообщает "СтарХит", артист страдал онкологическим заболеванием. Именно рак привёл певца к смерти. Диагноз подтвердила вдова певца.
Ранее певец Юрий Лоза объяснил, что могло бы спасти от смерти юмориста и режиссёра Михаила Евдокимова, который погиб ровно 20 лет назад. Певец уверен, что фатальной ошибкой артиста стал его уход в политику.
Яросла́в Алекса́ндрович Евдоки́мов (22 ноября 1946, Ровно — 22 августа 2025) — советский, белорусский и российский эстрадный певец (лирико-драматический баритон).
