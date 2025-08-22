Вдова исполнителя хита Фантазёр Ярослава Евдокимова назвала причину смерти певца

Ушёл из жизни автор и исполнитель шлягера Фантазёр Ярослав Евдокимов

Стали известны причины кончины певца Ярослава Евдокимова, которого публика знает по песне "Фантазёр".

На 79-м году жизни скончался певец Ярослав Евдокимов, автор и исполнитель шлягера "Фантазёр".

Как сообщает "СтарХит", артист страдал онкологическим заболеванием. Именно рак привёл певца к смерти. Диагноз подтвердила вдова певца.

Ранее певец Юрий Лоза объяснил, что могло бы спасти от смерти юмориста и режиссёра Михаила Евдокимова, который погиб ровно 20 лет назад. Певец уверен, что фатальной ошибкой артиста стал его уход в политику.

Уточнения

Яросла́в Алекса́ндрович Евдоки́мов (22 ноября 1946, Ровно — 22 августа 2025) — советский, белорусский и российский эстрадный певец (лирико-драматический баритон).

