Вдова исполнителя хита Фантазёр Ярослава Евдокимова назвала причину смерти певца

0:41
Шоу-бизнес

Стали известны причины кончины певца Ярослава Евдокимова, которого публика знает по песне "Фантазёр".

Свеча
Фото: commons.wikimedia.org by Dittymathew, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Свеча

На 79-м году жизни скончался певец Ярослав Евдокимов, автор и исполнитель шлягера "Фантазёр".

Как сообщает "СтарХит", артист страдал онкологическим заболеванием. Именно рак привёл певца к смерти. Диагноз подтвердила вдова певца.

Ранее певец Юрий Лоза объяснил, что могло бы спасти от смерти юмориста и режиссёра Михаила Евдокимова, который погиб ровно 20 лет назад. Певец уверен, что фатальной ошибкой артиста стал его уход в политику.

Уточнения

Яросла́в Алекса́ндрович Евдоки́мов (22 ноября 1946, Ровно — 22 августа 2025) — советский, белорусский и российский эстрадный певец (лирико-драматический баритон). 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
