Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 причёсок для тонких волос, которые возвращают свежесть
Алексей Чумаков опубликовал видео из больницы после операции на позвоночнике
Тренировка мечты: выполняйте 6 упражнений с гантелями от тренера Уильямс
Яндекс Роботикс: представлен прототип робота-комплектовщика для склада
Ветеринары: кошки больше всего любят почесывания подбородка и между ушами
Обработка огурцов молоком защищает листья от мучнистой росы
Пилатес, йога и плавание улучшают осанку за счёт укрепления мышечного корсета
Специалисты выделили топ-10 важнейших фильмов жанра вестерн в истории кино
Говяжий фарш и брокколи делают лапшу быстрым ужином без лишней посуды

Развод Преснякова обрастает слухами: что на самом деле думает его экс-невеста?

Бывшая невеста Никиты Преснякова заговорила о его разводе
1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Никиты Преснякова Аида Калиева впервые прокомментировала распад его брака с Алёной Красновой.

Никита Пресняков - лидер группы Multiverse
Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Пресняков - лидер группы Multiverse

В интервью The VOICE она подчеркнула, что не считает нужным вмешиваться в личную жизнь бывшего партнёра.

Калиева встречалась с музыкантом с 2010 по 2014 год. Их отношения дошли до помолвки, но пара так и не дошла до алтаря. Позже Пресняков женился на Красновой, но этот брак распался в 2025 году.

Аида заняла дипломатичную позицию, отказавшись от обсуждения деталей расхода. Она отметила, что их история с Никитой завершилась много лет назад, и теперь у каждого своя жизнь.

Причины развода Преснякова и Красновой официально не раскрываются. По некоторым данным, брак мог разрушиться из-за переезда музыканта в США в 2022 году. Его супруга последовала за ним, но спустя два года вернулась в Москву одна.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Еда и рецепты
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Тренировка мечты: выполняйте 6 упражнений с гантелями от тренера Уильямс
Яндекс Роботикс: представлен прототип робота-комплектовщика для склада
Ветеринары: кошки больше всего любят почесывания подбородка и между ушами
Обработка огурцов молоком защищает листья от мучнистой росы
Пилатес, йога и плавание улучшают осанку за счёт укрепления мышечного корсета
Специалисты выделили топ-10 важнейших фильмов жанра вестерн в истории кино
Говяжий фарш и брокколи делают лапшу быстрым ужином без лишней посуды
Пена для бритья помогает удалить пятна от кофе и сока с обивки автомобиля
Низкое содержание кислорода в горах ускоряет метаболизм и снижает аппетит у детей
Картридж фильтра для воды нужно менять каждые 2-6 месяцев из-за износа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.