Развод Преснякова обрастает слухами: что на самом деле думает его экс-невеста?

Бывшая невеста Никиты Преснякова заговорила о его разводе

Экс-возлюбленная Никиты Преснякова Аида Калиева впервые прокомментировала распад его брака с Алёной Красновой.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Пресняков - лидер группы Multiverse

В интервью The VOICE она подчеркнула, что не считает нужным вмешиваться в личную жизнь бывшего партнёра.

Калиева встречалась с музыкантом с 2010 по 2014 год. Их отношения дошли до помолвки, но пара так и не дошла до алтаря. Позже Пресняков женился на Красновой, но этот брак распался в 2025 году.

Аида заняла дипломатичную позицию, отказавшись от обсуждения деталей расхода. Она отметила, что их история с Никитой завершилась много лет назад, и теперь у каждого своя жизнь.

Причины развода Преснякова и Красновой официально не раскрываются. По некоторым данным, брак мог разрушиться из-за переезда музыканта в США в 2022 году. Его супруга последовала за ним, но спустя два года вернулась в Москву одна.

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.

