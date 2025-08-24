Невероятная сумма: Ладе Дэнс предложили деньги за совместную песню с Руссо — помешало лишь одно

В документальном проекте о бурных временах "Черкизон. Ад и рай новой России" певица Лада Дэнс поделилась любопытной деталью из своей карьеры. Она рассказала, что известный бизнесмен Тельман Исмаилов однажды предложил ей внушительную сумму — два миллиона евро — за совместную песню с Авраамом Руссо.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Авраам Руссо

Этот эпизод произошёл в 90-е годы, когда Исмаилов активно поддерживал карьеру Руссо. По словам Лады Дэнс, на одном из концертов, где они выступали вместе, бизнесмен был настолько впечатлён их номером, что прямо из зала выкрикнул предложение о создании дуэта, пообещав за это крупное вознаграждение.

"Мы как-то очень зажгли, и Тельман вскакивает и говорит: "Родился дуэт Лады Дэнс и Авраама Руссо. Плачу 2 миллиона евро!" А если он сказал — так и будет", — вспомнила певица.

Однако судьба распорядилась иначе. Вскоре после этого предложения Лада Дэнс получила серьёзные травмы в результате падения во время отдыха в Куршевеле. Длительное лечение и реабилитация вынудили её на год отказаться от концертной деятельности.

"Пока я была в больнице, как-то там дуэт сложился, но не со мной", — рассказала она, намекнув на Кристину Орбакайте.

Уточнения

Ла́да Евге́ньевна Во́лкова (род. 11 сентября 1966 (по данным официального сайта — 1969, хотя ранее там был указан 1966 год, Калининград), более известная как Ла́да Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица.

