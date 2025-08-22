Ксения Бородина шокирована: как поездка в метро США обернулась для неё кошмаром

Путешествующая по США телеведущая Ксения Бородина спустилась в американскую подземку и пожалела об этом.
Ксения Бородина прибыла с мужем Николаем Сердюковым в Нью-Йорк. Там звезда на время забыла о своём статусе знаменитости и как все обычные люди поехала на метро.
Впечатление от метрополитена США у Ксении осталось не очень радужным. Сердюков снял на видео, как на Бородину приземлилась некая крупная женщина в татуировках.
Звезда "Дома-2" ярко выразила свои эмоции, изобразив на лице испуг и отвращение.
Бородину без проблем пропустили в США, а вот у Николая Сердюкова возникли проблемы. Его долго опрашивали на границе, но потом всё же впустили в страну.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
