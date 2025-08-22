По стопам Лаврова: Собчак вышла в свет в свитере, спровоцировавшем бурные споры

Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР

Российская журналистка Ксения Собчак спровоцировала оживлённую дискуссию в социальных сетях. Поводом стало её появление в свитере с аббревиатурой "СССР" дизайна челябинского бренда Selsovet.

Фото: youtube by канал "Осторожно: Собчак", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Этот же предмет гардероба ранее носил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита на Аляску. Стоимость спорной вещи составляет 10 990 рублей.

Видео с Собчак в знаковом свитере вызвало мгновенную реакцию подписчиков. В комментариях мнения разделились от восторженных до резко критических.

Некоторые пользователи поддержали новый образ журналистки, другие выразили недоумение её выбором.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал выбор гардероба главы МИД, когда тот прибыл на переговоры с американской делегацией на Аляске в свитере с советской символикой, в шутку назвав его позицию проявлением имперских амбиций.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.

