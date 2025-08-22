По стопам Лаврова: Собчак вышла в свет в свитере, спровоцировавшем бурные споры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР
Российская журналистка Ксения Собчак спровоцировала оживлённую дискуссию в социальных сетях. Поводом стало её появление в свитере с аббревиатурой "СССР" дизайна челябинского бренда Selsovet.

Этот же предмет гардероба ранее носил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита на Аляску. Стоимость спорной вещи составляет 10 990 рублей.

Видео с Собчак в знаковом свитере вызвало мгновенную реакцию подписчиков. В комментариях мнения разделились от восторженных до резко критических.

Некоторые пользователи поддержали новый образ журналистки, другие выразили недоумение её выбором. 

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал выбор гардероба главы МИД, когда тот прибыл на переговоры с американской делегацией на Аляске в свитере с советской символикой, в шутку назвав его позицию проявлением имперских амбиций.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
