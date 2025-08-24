Дуэт мечты: SHAMAN назвал имя знаменитой певицы, с которой он с удовольствием бы спел

SHAMAN восхитился творчеством Кадышевой и выразил желание спеть с ней дуэтом

Шоу-бизнес

Популярный исполнитель SHAMAN выразил восхищение творчеством Надежды Кадышевой. В интервью информационному агентству ТАСС артист подчеркнул, что его привлекает в песнях Кадышевой неподдельная искренность и жизненность. Он признался, что сам иногда слушает её композиции и был бы рад возможности спеть с ней дуэтом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

"Если вдруг такая инициатива будет, то я с удовольствием", — сказал он.

SHAMAN также прокомментировал возросшую популярность народной артистки среди молодёжи, объяснив это тем, что её творчество выдержало испытание временем и продолжает находить отклик в сердцах слушателей разных поколений.

"Нет ничего плохого и удивительного в том, что молодёжь любит её песни", — добавил SHAMAN.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

